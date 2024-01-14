Siyasi partileri hedef alan Mustafa Destici'nin 'FETÖ' savunması gündemde

9 askerin PKK ile çatışmada can vermesinden sonra siyasi partileri hedef alan BB lideri Mustafa Destici'nin, ‘FETÖ’ye yaptığı güzellemeler yeniden gündem oldu.

Irak’ın doğusunda 9 askerin çatışmalarda hayatını kaybetmesi ve 4 askerin yaralanması sonrası Cumhur İttifakı ortağı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den skandal bir paylaşım geldi. Destici, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda siyasi partileri tek tek paylaşıp açık hedef gösterdi. Aralarında SOL Parti, CHP, DEM Parti, TİP, İYİ Parti gibi partilerin logolarının yer aldığı görseli paylaşan Destici, bunları ‘terör örgütü’ ilan ederek bu şekilde mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

TERÖRÜN TÜM UNSURLARINA KARŞI TOPYEKÛN MÜCADELE EDİLMELİDİR.



Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz.



Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir.



Devlet güvenlik başta olmak üzere… pic.twitter.com/JVxebCvJtL — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) January 13, 2024

'FETÖ' GÜZELLEMESİ GÜNDEMDE

Bu siyasi partilerden bazıları Destici’ye tepki gösterirken; eski açıklamalarını da hatırlattı.

Mustafa Destici’nin Fethullah Gülen Cemaati’ni darbe yapmadan önce destekleyen açıklamaları yeniden gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Destici’nin bir toplantıda şu ifadeleri sarf etmişti: “Net olarak şunu da söyleyeyim, tabii ki ben hizmet hareketini (Gülen cemaati) bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Hele ki silahlı terör örgütü… O zaman ortada silahların olması lazım, örgüt üyelerinin olması lazım, militanların olması lazım.”