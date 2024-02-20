Siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre sona erdi

Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini sunmaları için süre saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.

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