Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı: AKP ve İYİ Parti'de düşüş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni yılla birlikte siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. İYİ Parti, üyelerinin yaklaşık 6'da 1'ini kaybetti. AKP'de de düşüş yaşanırken MHP ve CHP'nin üye sayıları arttı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Verilere göre TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden AKP ve İYİ Parti üye kaybederken CHP ve MHP'nin üye sayısı arttı.

AKP'nin üye sayısı 11 milyon 41 bin 464 oldu. 1 sene önceye göre AKP yaklaşık 200 bin oy kaybetti.

İYİ PARTİ, ÜYELERİNİN 6'DA 1'İNİ KAYBETTİ

Oransal olarak en yüksek oy kaybını yaşayan İYİ Parti oldu. Partinin 2023 başındaki üye sayısı 617 bin 513 iken bu sene başında 508 bin 578’e düştü.

Üye sayısını yaklaşık 60 bin artıran CHP'nin üye sayısı 1 milyon 428 bine yükseldi.

MHP'nin üye sayısı ise 22 bin artışla 486 bin 896 oldu.

Kapatma davası devam eden HDP’nin üye sayısı, parti üyelerinin DEM Parti’ye geçmesi nedeniyle düştü. HDP’nin üye sayısı son 1 yılda 45 bin 302’den 19 bin 855’e indi. Yeni kurulan DEM Parti'nin üye sayısı ise 10 bin 353 oldu.

MECLİS'TE GRUBU OLAN PARTİLERDEKİ ÜYE DEĞİŞİMİ

2023 Ocak 2024 Ocak AKP 11 milyon 241 bin 230 11 milyon 41 bin 464 CHP 1 milyon 369 bin 1 milyon 428 bin İYİ PARTİ 617 bin 513 508 bin 578 MHP 464 bin 92 486 bin 896 DEM PARTİ 45 bin 302’den (HDP) 10 bin 353 SAADET PARTİSİ 265 bin 738 243 bin 312 GELECEK PARTİSİ 76 bin 182 70 bin 451

DEVA, GELECEK VE SAADET'TE DÜŞÜŞ

Deva Partisi 24 bin, Gelecek Partisi 6 bin, Saadet Partisi ise 22 bin oy kaybederken Yeniden Refah Partisi yaklaşık 100 bin artışla 365 bin üyeye ulaştı.

MEMLEKET VE ZAFER'DE ARTIŞ

Memleket Partisi 25 bin 132 olan üye sayısını yaklaşık 3 kat artırarak 66 bin 738’e çıkardı. Zafer Partisi ise 25 bin 535 olan üye sayısını 43 bin 515’e yükseltti.

SOSYALİST PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Meclis'te 4 sandalyesi bulunan Türkiye İşçi Partisi ise üye sayısını yaklaşık 4 kat artırarak 11 bin 122'den 43 bin 206'ya yükseltti. Diğer sosyalist partilerden TKP'nin 7 bin 846, SOL Parti'nin 5 bin 764, Emek Partisi'nin (EMEP) ise 5 bin 165 üyesi bulunuyor.