Siyasi yasak isteniyor: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı duruşma ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada savcı, Ekrem İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ederken, mahkeme İmamoğlu'nun son kez mazeretli sayılarak bu talebin reddedilmesine hükmetti. Duruşma 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'na "davetiye tebliğ edilmesine rağmen sanığın duruşmaya gelmekten imtina ettiğinin anlaşıldığını" iddia etti ve İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.

'ZORLA GETİRME' TALEBİNE RET

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları ise bu talebin yersiz olduğunu ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun son kez mazeretli sayılmasına karar vererek zorla getirme talebinin reddine hükmetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Öte yandan iddianamede yer alan iddiaların incelenmesi için 3 Sayıştay denetçisinin görevlendirilmesine karar verildi. Duruşma 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Ayrıca 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da istenmişti.