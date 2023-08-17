Siyasiler nefreti körükledi

HABER MERKEZİ

İHD İzmir Şubesi, bir mültecinin öldüğü, bir mültecinin ağır yaralandığı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada "Irkçı saldırılar seçim sürecindeki mülteci karşıtı söylemlerden bağımsız değil" dedi.

İzmir’in Konak ilçesinde 1 Ağustos günü aynı iş yerinde çalıştıkları M.Ş.Ç'nin saldırısına uğramaları sonucu Hüseyin Deheymiş adlı mültecinin ağır yaralanması ve Yasir Muhammed Elati adlı mültecinin hayatını kaybetmesine dair İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi basın toplantısı düzenledi.

Açıklama metnini İHD İzmir Şube Sekreteri Barış Işık okudu. Irkçı saiklerle işlenen saldırının seçim süreciyle yükselen mülteci karşıtı söylemlerden bağımsız değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirten Işık, “Temel insan hakkı olarak tanınan sığınma hakkı günümüz dünyasında devletler tarafından en çok ihlal edilen ve giderek yok sayılan insan hakkı durumundadır.Geçmişten bugüne Türkiye’de nefret söylemleri, ırkçı saldırılar ve cinayetler her geçen gün katlanarak artmaktadır. Siyasetçilerin ırkçı, ayrımcı, nefret söylemlerini terk ederek öncelikle mültecilerin yaşam güvenliğini sağlamak ve devamında insani olarak yaşam koşullarını düzenlemek, insani bir göç ve mülteci politikasını geliştirmek gibi zorunlulukları vardır. Siyasetçilerin hitap etmiş oldukları kitlelere karşı mültecileri sorunların kaynağı olarak gösteren, provoke edici ve linçe açık hale getiren söylemleri derhal terk etmelidir” diye konuştu.