Siyasilerden 6 Şubat paylaşımı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin birinci yıl dönümünde siyasi isimler sosyal medya hesabından hayatını kaybeden yurttaşlar için anma mesajı paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin birinci yılında çok sayıda kentte anma etkinlikleri düzenlendi.
Büyük yıkıma neden olan depremin yıl dönümünde siyasi parti liderleri de sosyal medya hesabından anma mesajı paylaşarak yaşamını yitirenleri andı.
İşte o isimler:
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2024
Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.… pic.twitter.com/19AufD6qMt
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Bir yıl ki bu, dün gibi. Binlerce annemi, binlerce babamı, binlerce dost, evlat ve arkadaşımı kaybetmiş gibiyim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 5, 2024
Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı...
Daima birlikte iyileşmeye çalışacağız.
Kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmetle…#6Şubat2023 pic.twitter.com/5MeV6Na1LB
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum…— Meral Akşener (@meral_aksener) February 6, 2024
Memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı ve o derin çaresizliği unutmadık, unutturmayacağız.
İnsanımızı duyan, anlayan ve yaşatan şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz. pic.twitter.com/bB9i1Oj5Hf
Saadet Partisi
Acının her türlüsünü yaşadık, yanlışın her türlüsünü gördük.— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) February 5, 2024
6-7 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/C7FE76wWoi
DEM Parti
Bir yıldır dinmeyen feryatları, enkaza dönüşen yönetim anlayışını ve bir yıl sonra “oy vermezseniz sizi ölüme terk ederim” itirafında bulunan vicdansızları unutmadık, asla unutmayacağız.— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 6, 2024
Kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyoruz.
Yıkıntılar arasında birbirimize uzattığımız… pic.twitter.com/Y9CMApaRW3
Gelecek Partisi
Unutmadık, unutmayacağız. pic.twitter.com/pY5wYj6T3w— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 5, 2024
DEVA Genel Başkanı Ali Babacan
Deprem “geliyorum” dedi, önlem alması gerekenler kulaklarını tıkadı.— Ali Babacan (@alibabacan) February 6, 2024
Göz göre göre canlarımız gitti.
Unutmadık, asla unutmayacağız…
6 Şubat’ta ihmallere kurban verdiğimiz her bir canımızı rahmetle anıyorum. #6Şubat2023 pic.twitter.com/Ldns1aFKhH
MHP
Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat 2023 Depremlerinin 1. Yıl Dönümünde Hayatını Kaybeden Tüm Vatandaşlarımızı Rahmet ve Dualarla Anıyor, Depremden Etkilenen Tüm İllerimizde Yaraların En Kısa Sürede Tamamen Sarılacağına İnanıyoruz.— MHP (@MHP_Bilgi) February 5, 2024
Ruhları Şad Mekanları Cennet Olsun.#6şubat2023 pic.twitter.com/SoiTsbjjN2
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Nice hayatlar, nice hayaller yok oldu #6Şubat2023 günü. Sorumluları asla unutmayacağım ve affetmeyeceğim.— Muharrem İNCE (@vekilince) February 5, 2024
Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/0cZOLzXbYy
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
⏰0️⃣4️⃣.1️⃣7️⃣— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024
Bundan tam 1 yıl önce bu dakikada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldık.
Depremi süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü.
Yaşadıklarımız Asrın Felaketiydi. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6.929 köy… pic.twitter.com/fiOpBk1w1W
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim, güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremzedelerin hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz ama acılarını hafifletmek ne mümkün! Bu gece Hatay’dayız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 5, 2024
Hatay da… pic.twitter.com/HOTRfPEd48
ABB Başkanı Mansur Yavaş
Bir yıl önce bugün zaman durdu ve bir daha kaldığı yerden devam etmedi.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 6, 2024
Kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan acılı ailelere sabır diliyorum. Dayanışmayla ayakta kalacağız.#6Şubat2023 pic.twitter.com/78tSFPHgdU