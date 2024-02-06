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Siyasilerden 6 Şubat paylaşımı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin birinci yıl dönümünde siyasi isimler sosyal medya hesabından hayatını kaybeden yurttaşlar için anma mesajı paylaştı.

Güncel
  • 06.02.2024 10:10
  • Giriş: 06.02.2024 10:10
  • Güncelleme: 06.02.2024 10:35
Kaynak: Haber Merkezi
Siyasilerden 6 Şubat paylaşımı
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin birinci yılında çok sayıda kentte anma etkinlikleri düzenlendi.

Büyük yıkıma neden olan depremin yıl dönümünde siyasi parti liderleri de sosyal medya hesabından anma mesajı paylaşarak yaşamını yitirenleri andı.

İşte o isimler:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Saadet Partisi

DEM Parti 

Gelecek Partisi

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan

MHP

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

ABB Başkanı Mansur Yavaş

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