Siyasilerden 6 Şubat paylaşımı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin birinci yıl dönümünde siyasi isimler sosyal medya hesabından hayatını kaybeden yurttaşlar için anma mesajı paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin birinci yılında çok sayıda kentte anma etkinlikleri düzenlendi.

Büyük yıkıma neden olan depremin yıl dönümünde siyasi parti liderleri de sosyal medya hesabından anma mesajı paylaşarak yaşamını yitirenleri andı.

İşte o isimler:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.



Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.… pic.twitter.com/19AufD6qMt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2024

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Bir yıl ki bu, dün gibi. Binlerce annemi, binlerce babamı, binlerce dost, evlat ve arkadaşımı kaybetmiş gibiyim.



Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı...

Daima birlikte iyileşmeye çalışacağız.



Kaybettiğimiz tüm canlarımıza rahmetle…#6Şubat2023 pic.twitter.com/5MeV6Na1LB — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 5, 2024

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum…



Memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı ve o derin çaresizliği unutmadık, unutturmayacağız.



İnsanımızı duyan, anlayan ve yaşatan şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz. pic.twitter.com/bB9i1Oj5Hf — Meral Akşener (@meral_aksener) February 6, 2024

Saadet Partisi

Acının her türlüsünü yaşadık, yanlışın her türlüsünü gördük.



6-7 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/C7FE76wWoi — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) February 5, 2024

DEM Parti

Bir yıldır dinmeyen feryatları, enkaza dönüşen yönetim anlayışını ve bir yıl sonra “oy vermezseniz sizi ölüme terk ederim” itirafında bulunan vicdansızları unutmadık, asla unutmayacağız.



Kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyoruz.



Yıkıntılar arasında birbirimize uzattığımız… pic.twitter.com/Y9CMApaRW3 — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 6, 2024

Gelecek Partisi

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan

Deprem “geliyorum” dedi, önlem alması gerekenler kulaklarını tıkadı.



Göz göre göre canlarımız gitti.



Unutmadık, asla unutmayacağız…



6 Şubat’ta ihmallere kurban verdiğimiz her bir canımızı rahmetle anıyorum. #6Şubat2023 pic.twitter.com/Ldns1aFKhH — Ali Babacan (@alibabacan) February 6, 2024

MHP

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat 2023 Depremlerinin 1. Yıl Dönümünde Hayatını Kaybeden Tüm Vatandaşlarımızı Rahmet ve Dualarla Anıyor, Depremden Etkilenen Tüm İllerimizde Yaraların En Kısa Sürede Tamamen Sarılacağına İnanıyoruz.

Ruhları Şad Mekanları Cennet Olsun.#6şubat2023 pic.twitter.com/SoiTsbjjN2 — MHP (@MHP_Bilgi) February 5, 2024

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Nice hayatlar, nice hayaller yok oldu #6Şubat2023 günü. Sorumluları asla unutmayacağım ve affetmeyeceğim.



Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/0cZOLzXbYy — Muharrem İNCE (@vekilince) February 5, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

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Bundan tam 1 yıl önce bu dakikada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldık.



Depremi süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü.



Yaşadıklarımız Asrın Felaketiydi. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6.929 köy… pic.twitter.com/fiOpBk1w1W — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim, güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremzedelerin hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz ama acılarını hafifletmek ne mümkün! Bu gece Hatay’dayız.



Hatay da… pic.twitter.com/HOTRfPEd48 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 5, 2024

ABB Başkanı Mansur Yavaş