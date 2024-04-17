Skandal görüntüler: Jandarma, hakkını arayan işçilerin üzerine düşman gibi yürüdü!

Jandarmanın Lezita grevcilerinin üzerine kalkanlara vura vura düşmanın üzerine yürür gibi gitmesi tepki çekti.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Abalıoğlu Grubu’na ait Lezita fabrikasında Öz Gıda-İş Sendikası üyesi işçilerin toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması sonrası başlatmış olduğu direnişe jandarma saldırdı. Üç sendika yöneticisi ve 13 işçi darp edilerek, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Yaralanan 8 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın işçilerin üzerine nizami bir şekilde jopları kalkanlara vura vura yürümesi ise tepki çekti. Lezita grevcileri için açılan hesaptan paylaşılan görüntülere şu not düşüldü: “İşçinin üstüne şevkle, kalkanlara vura vura yürüyüp yola sürdüğünüz bu görüntüler hiç unutulmayacak. Ne yaparsanız yapın Lezita grevcileri mutlaka kazanacak!”