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Skandal görüntüler: Jandarma, hakkını arayan işçilerin üzerine düşman gibi yürüdü!

Jandarmanın Lezita grevcilerinin üzerine kalkanlara vura vura düşmanın üzerine yürür gibi gitmesi tepki çekti.

Çalışma Yaşamı
  • 17.04.2024 12:12
  • Giriş: 17.04.2024 12:12
  • Güncelleme: 17.04.2024 12:16
Kaynak: Haber Merkezi
Skandal görüntüler: Jandarma, hakkını arayan işçilerin üzerine düşman gibi yürüdü!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Abalıoğlu Grubu’na ait Lezita fabrikasında Öz Gıda-İş Sendikası üyesi işçilerin toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması sonrası başlatmış olduğu direnişe jandarma saldırdı. Üç sendika yöneticisi ve 13 işçi darp edilerek, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Yaralanan 8 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın işçilerin üzerine nizami bir şekilde jopları kalkanlara vura vura yürümesi ise tepki çekti. Lezita grevcileri için açılan hesaptan paylaşılan görüntülere şu not düşüldü: “İşçinin üstüne şevkle, kalkanlara vura vura yürüyüp yola sürdüğünüz bu görüntüler hiç unutulmayacak. Ne yaparsanız yapın Lezita grevcileri mutlaka kazanacak!”

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