Skandal ortaya çıktı, Macar halkı sokağa indi

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Macaristan’da bir yolsuzluk skandalının ortaya çıkmasının ardından binlerce kişi, Başbakan Victor Orban’ın istifa etmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Eski bir hükümet yetkilisinin, Orban’ın yardımcılarını bir rüşvet davasına müdahale etmeye çalışmakla suçladığı bir ses kaydının ortaya çıkmasının ardından halk, başkent Budapeşte’de sokağa indi.

Binlerce kişi, Macaristan Parlamentosu önünde protesto gösterisi düzenleyerek Orban’ı istifaya davet etti. Macar hükümetinden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.