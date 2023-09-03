Skandalların ardından Aile Bakanlığı’ndan dikkat çeken adım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan memurlar ile çalışanların izinleri iptal edildi.

HABER MERKEZİ

Devlet koruması altındaki çocukların cinsel istismara maruz bırakılması ve şüpheli ölümlerine dair skandalların peş peşe ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dikkatleri çeken bir adım attı.

Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan memurlar ile çalışanların izinleri iptal edildi. İzinde olanların görev yaptıkları kurumlarına dönmeleri gerektiği ve izinlerin 15 günlüğüne iptal edildiği bildirildi.

Ayrıca bazı kentlerde bakanlığın, koruma altındayken yakınlarının yanına gitmek için “izin alarak” kurumdan ayrılan çocuklar ile kaybolan çocuklara dair de rapor hazırlanmasını istediği iddia edildi.

BirGün’ün ulaştığı Aile Bakanlığı kaynakları ise “Okullar açılacağı için bir çalışma yapıldığını ve izinlerin bu nedenle iptal edildiğini” söyledi.

Ancak uzun süredir bakanlıkta görev yapan memurlar daha önce böyle bir uygulama ile karşılaşmadıklarını söyledi.