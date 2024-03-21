Slovenya, Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Slovenya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Lübliyana Büyükelçiliği'nde görevli Rus diplomatın, diplomat statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı etmesi için karar alındığını duyurdu.
Slovenya'nın, Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı bildirildi.
Slovenya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Lübliyana Büyükelçiliği'nde görevli Rus diplomatın, diplomat statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.
Diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi gereğince alınan kararın, Rusya'nın Lübliyana Büyükelçiliği'ne iletildiği bildirilen açıklamada, Rus diplomatın 28 Mart'a kadar Slovenya'dan ayrılması gerektiği kaydedildi.
Slovenya, Nisan 2022'de diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile "uyumlu" hareket etme amacıyla 33 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.