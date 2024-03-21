Slovenya, Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Slovenya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Lübliyana Büyükelçiliği'nde görevli Rus diplomatın, diplomat statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı etmesi için karar alındığını duyurdu.

Dünya 21.03.2024 17:35 Giriş: 21.03.2024 17:35

Güncelleme: 21.03.2024 17:39 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA