Snowboardla Doğu Ekspresi'nin üzerinden atladı

'Sarıkamış Kayak Merkezi'nin tanıtımı için kente gelen Süleyman Atlı, snowboardla Ankara- Kars seferini yapan Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı. Yapılan çekim, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Kayak Merkezi'nin tanıtımı için kente gelen Süleyman Atlı, snowboardla Ankara- Kars seferini yapan Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı.

'Doğu Ekspresi ile hayal yolculuk' ve 'Sarıkamış Kayak Merkezi'nin tanıtımı için Valilik tarafından Kars'a davet edilen Süleyman Atlı, hazırlanan rampa ile ilçeden geçen trenin üzerinden atladı.

Atlı, adrenalin dolu bu atlayışla hayalini de gerçekleştirdiğini söyledi.

Yapılan bu çekim, paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.