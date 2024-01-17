Şoför viraja 3 kat hızlı girmiş

Mersin’de kontrolden çıkan otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık şoförün viraja 3 kat hızlı girdiğini açıklarken, uzmanlar ise verilen eğitimlerin yetersizliğine dikkat çekti.

Haber Merkezi

Mersin’in Aydıncık ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Marmaris’ten Mardin’e giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Dilmenler Mardin firmasına ait yolcu otobüsü dün D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp devrildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Şahin Selçuk şoföre tepki göstererek, "Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayarak otobüsten Antalya Serik’te inmek istedim fakat başka otobüs bulamayacağım için inmedim. Sonuçta da yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför otobüsün devrilmesine ve birçok kişi ile birlikte çocukların ölümüne sebep oldu" dedi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada “Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir” diye konuştu.

DENETİM ŞART

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Mersin’de yaşanan otobüs kazasının ardından bir dizi uyarıda bulundu. Son günlerde artan trafik kazalarına dikkat çekilen açıklamada “Büyük kazaların tümünde şehirlerarası otobüsler yer alıyor. Sürücü havuzundaki yetersizlik, tecrübesiz sürücülerin direksiyona geçmesine ve bu da yasal süreden fazla araç kullanmalarına yol açmakta. Otogarlarda yapılan takograf kontrolleri, polisin elinde gerekli takograf veri indirme cihazları ve veri analiz yazılımı olmadığından, yeterli ve doğru şekilde yapılamıyor” denildi. Açıklamada şu önlemlerin alınması da talep edildi:

• Otobüslerin tüm tekerlerinde; tek başına kış lastiği sayılmayan M S yerine 3PMSF (üç tepeli dağ içinde kar tanesi) logosu olan kış lastiği istenmeli

• Hız sınırlayıcı düzeneklerin denetimine yönelik mevzuatı devreye alınmalı

• Otobüs yolcularında emniyet kemeri uygulaması yol boyunca denetlenmeli

• Otoyollarda otomobillere hız sınırını 140km/h’a çıkartan karar iptal edilmeli.

BAKANLIK İNCELEME YAPTI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da kazaya ilişkin detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kazada otobüs şoförünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiğinin belirlendiği kaydedildi.