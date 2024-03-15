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Şoförlerin eyleminde 6. gün geride kaldı

Çalışma Yaşamı
  • 15.03.2024 06:00
  • Giriş: 15.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 15.03.2024 09:06
Şoförlerin eyleminde 6. gün geride kaldı
Fotoğraf: MA

Emek Servisi

Şırnak Silopi’de düşük nakliye kiraları nedeniyle şoförlerin Valilik TIR Parkı’nda başlattığı eylem 6’ncı gününü geride bıraktı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Habur Sınır Kapısı’nda uluslararası yük taşıyan tanker şoförlerinin düşük nakliye kiraları nedeniyle eylemleri sürüyor.

Talepleri karşılanana kadar parktan ayrılmayacaklarını belirten şoförler, nakliye kiralarının iyileştirilmesini ve Habur Sınır Kapısı’nda giriş çıkışların daha düzenli hale getirilmesini istiyor.

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