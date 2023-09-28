Soft Analog, yeni albüm öncesi son teklisini yayınlıyor: "Beni Saran Bi’ Boşluk"

Alternatif pop ikilisi Soft Analog, 20 Ekim tarihinde yayımlayacakları ‘’Dans İllüzyon’’ adlı ilk konsept albümleri öncesi, projenin son teklisi ‘’Beni Saran Bi’ Boşluk’’u müzikseverlerin beğenisine sundu.

Beni Saran Bi’ Boşluk'un söz ve müzikleri ikilinin ortak imzasını taşıyor. Albümün açılan beşinci teklisi Beni Saran Bi’ Boşluk, daha önce yayımlanan Tuzak, Tanıdık Bir Koku, İstila ve KAÇ'ın ardından albüme dair dinleyicileri heyecanlandıracak birçok sürpriz ve ipucunu beraberinde getiriyor.

Synthwave, disco, dream pop ve rock türlerini barındıran ve toplam 11 şarkıdan oluşacak Dans İllüzyon, bilim kurgu öğeleri ve metaforlar ile ön plana çıkıyor.

Soft Analog yakında çıkacak olan debut albümlerinden son single, “Beni Saran Bi’ Boşluk” hakkında şu açıklamayı yapıyor; ‘’Şarkı, albümün hikayesinde yalnızlık ve yabancılaşma duygularının dorukta olduğu bir bölümü yansıtmakta. Ayrıca, melankolik bir ambiyansa sahip olan şarkı, indie pop türünün tınılarıyla dinleyiciyi yavaşça dans edeceği duygusal bir atmosferin içine alıyor. Hem üzgün hem de hislerin yüksek olduğu bu parça iki kısma sahip, ilk kısmı (Beni Saran Bi’ Boşluk) single olarak yayınlayan grup, şarkının ikinci kısmını albümün içinde çıkış tarihine kadar merak yaratan bir şekilde bekletmekte.’’

2019 yılında Ankara’da İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik tarafından kurulan yeni nesil müziğin temsilcilerinden Soft Analog, yerel enstrümanlarla Disco, Dream pop, Electro-dance pop ve Synthwave tarzlarını birleştirerek Türk ezgilerini elektronik müzikle harmanlıyor. İlham kaynakları, özellikle synthesizerlar, drum machineler ile 80'ler ve 90'ların seslerinden geliyor.

Soft Analog’un 20 Ekim tarihinde hayranları ile buluşturacağı Dans İllüzyon adlı ilk albümlerinin proje öncesi yayımlanan son teklisi ‘’Beni Saran Bi’ Boşluk’’, 29 Eylül Cuma gününden itibaren Apartment Disco etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında.