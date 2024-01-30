Sofya Alağaş ifadesinin ardından serbest kaldı

Haber Merkezi

Gözaltındaki gazeteci Sofya Alağaş serbest bırakıldı. JINNEWS Yazı İşleri Müdürü Sofya Alağaş, Siirt’ten Diyarbakır’a gittiği sırada aracı durdurularak, gözaltına alındı. İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2011 tarihli dosya gerekçesiyle gözaltına alınan Alağaş, Bismil ilçesinde bulunan Sinanlı Karakolu’na götürüldü.

Alağaş’ın, 2011 tarihli dosya kapsamında ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve bu karar kaldırılmadığı için gözaltına alındığı öğrenildi. Bismil Adliyesi’ne götürülen Alağaş, İstanbul Savcılığı’nın gönderdiği evrakın ardından serbest bırakıldı.