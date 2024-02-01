Soğukta kalmasın diye taksiye aldı, vuruldu, bir de üstüne saldırganın ‘nasihatını’ dinledi!

İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü Oğuz E. , soğukta üşmesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Yaralanan taksici şoförünün İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenilirken, saldırgan D.A. ise gözaltına alındı. Araç içi güvelik kamerasında yansıyan görüntülerde saldırganın "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulurken yaralı taksi şoförüne de tokat attığı da görülüyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 44 yaşındaki taksi şoförü Oğuz E. aracına aldığı müşterisi tarafından vuruldu.

Araç içi güvenlik kameralarına yansıyan diyolaglarda taksi şoförünün "Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz" dediği duyuluyor.

"Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırganın ise bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat attığı da görülüyor.

İzmir'de taksicilik yapan Oğuz E. Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi aracına aldı. Müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi.



Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu. “Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el ateş etti.



Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.



Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre yol gittikten sonra “Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna” gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün “Abicim Gaziemir’deyiz” dediği ve saldırganın da “Orası olması gerekiyor" dediği duyuluyor.

"SOĞUK HAVADA BIRAKMAK OLMAZ" DEDİĞİ DUYULUYOR



Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz E. ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyuluyor.



SALDIRGAN YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerince saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 70 kamera gözünden 110 saatlik görüntüler izlenerek şüphelinin D.A., olduğu belirlendi ve ekiplerce şahıs, suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.