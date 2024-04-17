Şok Market, İstegelsin'i satın aldı: İşte anlaşma bedeli

Şok Marketler, çevrim içi market teslimatı hizmeti veren İstegelsin'i satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın bedeli de açıklandı.

Şok Marketler Ticaret, e-ticaret kanalındaki gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek üzere, “İstegelsin” markasıyla bilinen Future Teknoloji Ticaret'nin tüm paylarını 220 milyon liraya satın alınması için pay alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şok tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, işlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değer aralığı orta noktasına göre yüzde 10 iskonto içerecek şekilde pazarlık usülü ile 220 Milyon TL olarak belirlendi.

Bloomberg'ün aktardığına göre açıklamada, "Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden payların Future Star E-Ticaret A.Ş'den peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalanmıştır.

Pay alım sözleşmesi imza tarihi itibariyle Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin finansal borcu bulunmamaktadır" denildi.