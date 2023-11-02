Sokak köpeklerini acımasızca vuran şahıs yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde sokak ortasında tüfekle 2 köpeği acımasızca vuran şahıs yakalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde sokak ortasında tüfekle 2 köpeği acımasızca vuran şahıs yakalandı.

Gazi Mahallesi’nde yaşayan bir şahıs yolun ortasında 2 köpeği tüfekle vurdu. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından soruşturma başlatan Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayseri ili, Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir şahsın iki köpeği tüfekle vurduğu olaya ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olayı gerçekleştiren M.A isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır.”

Öte yandan paylaşılan fotoğraflarda köpeklerin öldüğü görülürken Valilik açıklamasında bu konuda bilgi verilmedi.