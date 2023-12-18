Sokak röportajındaki ‘abla’: Dr. Zeliha Burtek sosyal medyanın gündeminde

Bir yurttaş, sokak röportajında Türkiye'ye dair yaptığı değerlendirmelerle gündem oldu. Muhabirin kendisine “abla” diye hitap ettiği kırmızı bereli kadın, Dr. Zeliha Burtek'ti.

YouTube’da ‘Sokak Gazetesi’ ismiyle yayın yapan kanal, yeni sokak röportajını 14 Aralık’ta izleyicileriyle buluşturdu.

Mecidiyeköy metrobüs durağında yapılan röportajda, bir kadının Türkiye gerçekliğine ilişkin yorumları hayli ilgi çekiciydi.

Türkiye’deki ekonomik problemlerden ziyade sosyal çürümeye dikkat çeken kadın, şunları söylüyordu:

“Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler görüldü. Ekonomi her zaman toparlanır, kapital kendini yok etmez ama sosyal çürümeyi de düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor dönüşü olmayan bir yerdeyiz.”

Çok geçmeden sözlerin sahibinin gerçekte kim olduğu anlaşıldı. Muhabirin "abla" diye hitap ettiği, kırmızı beresi ve elinde kedi çantasıyla gezen bu kişi, Dr. Zeliha Burtek’ti.

Mimarlık, sanat tarihi ve felsefe alanlarında akademik çalışmalar yapan Zeliha Burtek, 21 yıl boyunca çeşitli üniversitelerde ders verdi.

Burtek, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sosyoloji doktorası, Galatasaray Üniversitesi'nde de felsefe yüksek lisansı yaptı.