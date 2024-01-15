Sokaklar AKP’lilere mubah

İktidar sokakları kriminalize ederken yandaşlarını bir kenara koyuyor. Askerler hayatını kaybetmişken AKP kendi siyasi ajandası ile yürüyüş düzenleyenlerle bir araya geliyor, muhalifleri ise teröristlikle suçluyor.

Politika Servisi

PKK’nin saldırılarıyla son dönemde 21 asker hayatını kaybetti. Askerleri güvensiz bir şekilde sınırdan çok uzak bir noktada bekleten iktidar ise kendi sorumluluğunu unutturmak için faturayı muhalefet bileşenlerine kesti. Muhalefetin sokağa çıkması kriminalize edilirken iktidar ve yandaşlarına ise her şey mübah. CHP Ankara Tandoğan’da düzenlemeyi planladığı Anayasa mitingini iptal ederken, AKP’liler “Filistin’e destek ve şehitler için” yürüyüş düzenledi. İktidar sokağa çıkan muhalifleri “terörist” olmakla yaftalarken, hilafet bayrakları açan ve şeriat sloganları atan İslamcılar hakkında bir yaptırım uygulanmıyor. Üstelik hayatını kaybeden askerler ve Filistin’i bahane ederek yürüyüş düzenleyen İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) eylemlerinde AKP’nin önde gelen isimleri de yer alıyor.

Daha önce Galata Köprüsü’nde yapılan eylemde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan mitingde konuşma gerçekleştirdi. Damatlardan eski ekonomi bakanı Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar da görüntü verdi. Öte yandan iktidar bir kez daha yandaşlara özel hukuk kuralı işletti. 30 Aralık’ta gerçekleşen İstanbul'daki “Filistin'e destek yürüyüşü” bitişinde evine dönen ve elinde tevhid bayrağı olan şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan üniversite öğrencisi E.A. tutuklandı. Ancak polisin yanında E.A.’ya yumruk atan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇİFTE STANDARDIN İKTİDARI

Geçmişte FETÖ’nün “hizmetlerine” ilişkin övgüleri ortaya çıkan ve sonradan darbe kalkışmasında bulunan örgütün, silahlı örgüt olamayacağını ifade eden Cumhur İttifakı bileşeni Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı provokasyon paylaşımında, SOL Parti’den CHP’ye birçok sol siyaset bileşeni hedef gösterildi. Paylaşımda denilerek muhalefetin tamamı ‘teröre destek’ vermekle suçlandı.

Yapılan paylaşıma yönelik başta SOL Parti olmak üzere İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri tepki açıklamalarında bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 – 28 Mayıs seçimlerine yönelik yapılan mitinglerde muhalefet kesimleri hedef gösterildi. Erdoğan’ın düzenlediği tüm mitinglerde CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşının eklendiği videolar yayımlamıştı. Seçimin ardından bir televizyon kanalında yandaş basının sorularını cevaplayan Erdoğan, görüntülerin montaj olduğunu da itiraf etmişti. Videoların montajlı olması ise savundu. Erdoğan sınır güvenliğinin de son teknoloji ile koruma altında olduğunu ifade etmişti.