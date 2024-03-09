Sokaklar bizim

Kent kent sokağa çıkan kadınlar “Sokakları terk etmiyoruz” dedi. Kadınlar eylemlerde eşit yurttaşlık hakkını dile getirdi.

HATAY

Hatay’da KESK ve bağlı sendikaların yönetimindeki kadınlar Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları ziyaret etti. Hatay KESK Kadın Platformu’nun düzenlediği 8 Mart basın açıklamasına katılan Yürütme Kurulu Üyesi Sema Pınar ve EĞİTİM SEN MYK üyesi Özlem Tolu bir kez daha kadınların haklarından vazgeçmeyeceği ve mücadelede ısrarcı olacaklarının vurgusunu yaptı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’nda miting düzenleyen kadınlar, “Kadınları yok saymaktan vazgeçin. Bu topraklara barış gelsin. Biz kadınlar her zaman onurlu bir barış için sesimizi yükseltelim” şeklinde konuştu.

BALIKESİR

Balıkesir Edremit’te kadınlar, “Yoksulluğa, şiddete, savaşa, emek sömürüsüne karşı sokakları terk etmeyeceğiz. Laikliğe emeğimize, haklarımıza, özgürlüğümüze, geleceğimize ve yaşamlarımıza sahip çıkmak için buradayız! Bir aradayız” dedi.

MERSİN

Mersin’de şenlik düzenleyen kadınlar, erkek egemen sistemin öfkeleriyle yıkılacağını belirtti.

MARDİN

Mardin Kızıltepe’de düzenlenen mitingde başlarına mor renkli bandajlar bağlayan kadınlar, özgürlük ve adalet getireceklerini söyledi.

BATMAN

Batman’daki mitingde konuşan DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Kürt kadınlarının eşit ve onurlu yaşamın nasıl olması gerektiğini dünyanın her yerinde gösterdiğini söyleyip, “Biz kazanacağız, kadınlar kazanacak, toplum kazanacak, Ortadoğu halkları kazanacak” dedi.

VAN

Van’da düzenlenen coşkulu 8 Mart Kadınlar Günü mitinginde “Özgür yaşamda ısrarcıyız” mesajı verildi. Kadınlar, DEM Parti binalarında bir araya gelerek, iki koldan miting alanına yürüyüş düzenledi.

ADANA

Adana Barosu, adliyedeki kadın meslektaşları ve adliye çalışanlarına karanfil dağıtarak, 8 Mart’larını kutladı. Daha sonra avukatların salonunda yapılan açıklamada konuşan Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Açelya Can Güneş, "Uzun mücadelelerle elde ettiğimiz hak ve kazanımlarımıza zarar verecek her türlü zihniyetin, söylemin ve girişimin karşısında olacağımızı, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak bir Türkiye ve dünya için dayanışma ile mücadele edecek ve İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz" dedi.