Sokaklar mora boyandı

Kadınlar 25 Kasım’da ülke genelinde yoksulluğa, gericiliğe ve AKP iktidarının kadın düşmanı politikalarına karşı engellere rağmen sokakları mora boyadı. Alanları dolduran kadınlar AKP iktidarına meydan okudu. Şırnak’taki eylemde 21 kişi gözaltına alındı birçok kentte kadınlar polis tarafından engellenmek istendi.

HABER MERKEZİ

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde AKP karanlığına, yoksulluğa, patriyarkaya ve gericiliğe karşı sokakları mora boyadı. Şırnak’tan Bolu’ya, Bursa’dan Antep’e, Adana’dan Trabzon’a sokakları dolduran kadınlar özellikle üç büyük şehirde kadınlar kitlesel eylemler gerçekleştirdi.

Polisin tüm engelleme çabalarına rağmen gerçekleşen eylemlerde bazı kentlerde gözaltılar oldu. Bazı kentlerde ise valiliğin yasak kararına rağmen kadınlar alanlara çıktı.

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İSTANBUL

Megakentte yürüyüş Mecidiyeköy Meydanı’nda başladı. Yürüyüş öncesinde Mecidiyeköy Meydanı polis ablukasına alındı. Bunun yanı sıra Taksim’de de dün sabahtan itibaren polis ablukası vardı. Kadınların miting yapacağı alanın etrafı polis barikatları ile kapatıldı ve seyyar bir polis merkezi kuruldu. “Failler evde, iş yerinde, sokakta erkek-devlet şiddetin karşı kadınlar bir arada mücadelede” pankartı açan kadınlar, polis barikatının kısmi olarak kalkmasıyla birlikte Büyükdere Caddesi'nden Taksim istikametine doğru yürüyüşe geçti. Cevahir AVM'den Osmanbey istikametine giden yol ise polis tarafından kapatıldı. Barikatın açılmaması üzerine kadınlar açıklamalarını burada gerçekleştirdi. Açıklamada şunlar denildi: “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kadınlar olarak bir aradayız, isyandayız!

Birlikteyiz, çünkü bizim gücümüz ve umudumuz birbirimizde. Birlikteyiz, çünkü yan yana geldiğimizde; sokaklarında katledilmediğimiz, enkazlarında ölmediğimiz, yurtlarında Istismar edılmediğimiz, iş yerlerinde ve ailelerde sömürülmediğimiz; eşit, özgür, şiddetsiz ve sömüsürüz bir dünyayı yaratabileceğimizi biliyoruz.

Her birimiz için özgür bir yaşam kurana dek mücadelemiz bitmeyecek. Geceler bizim, sokaklar bizim, meydanlar bizim!”

Yürüyüşten bazı kadınlar, Beşiktaş'a geçti. SBu sırada polislerden bazıları, kadınlara müdahale etmeye çalıştı. Komitenin araya girmesiyle polis müdahalesi engellendi. Polis, küçük gruplar halinde geçişlere izin verdi.

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İZMİR

Kadınlar İzmir'de ise Alsancak'ta bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde buluşarak yürüyüşe başladı.

İzmir Kadın Platformu tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada şunlar denildi: "6284 sayılı yasa, nafaka hakkımız gasp edilmeye, boşanma hakkımız engellenmeye, çocuk istismarı aklanmaya, medeni kanun değiştirilmeye çalışılıyor. Evde, okulda, sokakta, iş yerlerinde ve adliyelerde mücadele etmeye devam edeceğiz."

Açıklamada ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği ve kadınların yoksullukla boğuşurken eve mahkûm edildiği vurgulandı.

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ANKARA

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla yüzlerce kadın Kolej Meydanı’nda bir araya gelerek Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Yağmura rağmen Sakarya Caddesine kadar yürüyen kadınlar sık sık "Kadın cinayetleri politiktir", " Susmuyoruz, korkmuyoruz, İHA’ya itaat etmiyoruz", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarını attı. Filistin’e destek mesajlarının yazılı olduğu pankartlar ile yürüyen kadınlar, siyasi tutsak kadınların fotoğraflarını da taşıdı. Açıklamayı Mukaddes Aygan okudu. AKP-MHP ittifakının kadınların yaşam hakkını korumak bir yana kadın mücadelesinin kazanımlarına dönük saldırılarını arttırdığına dikkat çeken Aygan; iktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ardından yeni hedefinin Anayasa değişikliği, 6284 sayılı kadına yönelik şiddetle mücadele yasası, nafaka düzenlemesi ve aile arabulucusunu da içeren Medeni Kanun’da değişiklikler olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada ayrıca, iktidarın kamusal alanları ve özellikle eğitimi siyasal İslamcı politikalarla kuşattığına dikkat çekilerek, "Tarikatların ve cemaatlerin karanlığına teslim olmayacağız" denildi.

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Yasak tanımadılar

Üç büyük şehir dışında da kadınlar alanlardaydı.

Dersimli kadınlar Sanat Sokağı’nda toplanarak Seyit Rıza Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Burada açıklama yapan kadınlar “Gülistan bulunana kadar davanın takipçisiyiz” dedi.

Diyarbakır’da valilik yürüyüşü yasakladı. Buna karşın Kayapınar ilçesinde bulunan Dünya Kavşağı'nda bir araya gelen kadınlar, yürüyüş düzenledi.

Şırnak kent merkezinde 25 Kasım eylemine müdahale eden polis kadınlara şiddet uygulayarak gözaltına aldı. Polisler, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Zeynep Durgut ve Ömer Akın, JINNEWS muhabiri Rozerin Gültekin ile 21 kadını gözaltına aldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "Erkek şiddetine, gericiliğe, yoksulluğa, savaşa karşı sokaktayız" pankartı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araya gelen Gebze Kadın Platformu üyeleri, "Karanlığa karşı dayanışma var" yazılı pankartla yürüdü.

Giresun'da bir araya gelen kadınlar, "Filistinli kadınlar yalnız değildir" ve "Savaşa, şiddete yoksulluğa karşı barışı hayatlarımızı ve haklarımızı savunuyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Sivas’ta ise KESK Şubeler Platformu vesilesiyle açıklama yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen KESK üyeleri sık sık "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadın yaşam özgürlük ", "Jin jiyan azadi", " Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz "sloganları attı.

Antalya Kadın Platformu, Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Sağanak yağışa rağmen yapılan yürüyüşe çok sayıda kadın katıldı.

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İKİ KENTTE KADIN CİNAYETİ!

İstanbul ve Çankırı’da iki kadın evli oldukları erkekler tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü. İstanbul Pendik Fatih Mahallesi, Palamut Sokak'ta İpek L. adlı kadın evli olduğu Yılmaz L. tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Silah seslerini duyan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpek L.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Yılmaz L.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Evde yapılan incelemelerin ardından İpek L.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Çankırı'da ise Kezban G., çocuklarının gözü önünde eşi Yakup G. tarafından katledildi. Çankırı'da Kezban G., tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Yakup G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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DİYANET’İ DAHİL ETTİLER

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yeni bir kurul oluşturuldu. Bu kurulda Diyanet İşleri Başkanı’nın da olması dikkat çekti. Konuya ilişkin BirGün’e açıklama yapan Sol Feminist Haraket’ten Dilara Kurtuluş, AKP’nin Diyanet İşlerini kurula sokarak mücadelelerinde geri adım atmayan kadınlara sopa gösterdiğini ifade etti. Kurtuluş “AKP, Diyanet İşleri’ni kendi siyasal İslamcı rejimini inşa ederken bir aparat olarak kullanıyor” dedi.

SÖZLEŞME’Yİ HEDEF ALDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Haliç Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen proogramda konuştu. Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin ‘marjinal gruplar tarafından istismar edildiğini’ öne sürdü ve "İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin kadın hakları açısından olumsuz bir yanı olmamıştır" dedi.

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1349 kadın işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, kadın iş cinayetleri raporunu yayınladı. Rapora göre 2013’ten bu yana 1349 kadın iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Raporda kadın işsizliğine, kadınların istihdamdan dışlanmasına, kadına yönelik şiddetin bir alanı olarak çalışma yaşamındaki koşullara ve bir işçi sağlığı ve güvenliği sorunu olarak işyerinde kadına yönelik cinsel taciz, şiddet ve ayrımcılığa dikkat çekildi.