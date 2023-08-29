Sokaklarda şiddet, mafyaya beraat

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı "suç örgütü kurmak ve tehdit" suçlarından beraat etti. Suçlulara yönelik cezasızlık politikası şiddettin önünü açıyor. İstanbul’da son 48 saatte 4 ayrı ilçede silahlı saldırı meydana geldi.

Organize suç örgütü kurmaktan hükümlüyken Nisan 2020’de çıkarılan infaz düzenlemesi ile tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın, Ankara’da "suç örgütü kurmak ve tehdit" suçlarından 36 kişi ile birlikte yargılandığı bir başka davadan beraat ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, beraat kararına "kurduğu örgüt ile eylemler arasındaki bağlantının tespit edilemediği, sanıkların da suç işlemek amacıyla bir araya geldiklerine dair delil olmadığı" gerekçesini gösterdi.

T24’ün ulaştığı dava dosyasına göre, cezaevinde bulunduğu ve tahliyesinin henüz gündemde olmadığı dönemde açılan davanın iddianamesinde Çakıcı’nın yaklaşık 20 yıldır cezaevinde olmasına rağmen Ankara’da K.A üzerinden örgütlenmeye ve örgütü yönetmeye devam ettiği, tıbbi olmayan raporlar almak için doktorlara baskı uyguladığı, Sincan Cezaevi müdürünü ölümle tehdit ettiği ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelik eylem hazırlığında bulunulduğu gibi ağır suçlamaların yer aldığı öğrenildi.

SOKAKLAR SUÇ BATAĞINDA

Bir yandan suç örgütü liderleri beraat alırken diğer yandan bu cezasızlık politikaları ve bireysel silahlanmanın artması ile birlikte sokaklar da savaş alanına döndü. Hemen her gün şiddet olaylarına bir yenisi ekleniyor. Sadece İstanbul'da son günlerde Esenyurt, Kağıthane, Esenler ve Bağcılar'da peş peşe silahlı şiddet olayları meydanı geldi. 3 gün önce İstanbul Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarından Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çatışmada 1 kişi öldü 1'i de yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Önceki gün de Bağcılar'da bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Pendik Güllübağlar Mahallesi’nde önceki gece mahalleyi basan bir grup, silahlarla ateş ettikten sonra plakalarını söktükleri araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

Son olarak Esenler’deki İstanbul Otogarı’na gelen bir kişi polislere küfredip elindeki silahla peş peşe ateş açtığı görüntüleri paylaştı.

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Hedefleri kentleri baronlara teslim etmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi açıklama ile ülkedeki suç örgütlerine ve uyuşturucu baronlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iktidarı eleştirdi. ‘Türkiye’nin örgütlerin çatışma alanına döndüğünü ve uyuşturucu pazarı haline geldiğini’ söyleyen Kılıçdaroğlu, "İktidarda kalabilmek uğruna, kirli para uğruna kendi ülkesinin evlatlarını bile gözden çıkaran Saray Hükümetinin önünde tek bir hedef var: Milletimizi manipüle ederek, kentlerimizi tümüyle baronlara teslim etmek" dedi.

"Uyuşturucu baronlarının kirli parasına muhtaç olacak kadar memleketi ekonomik bir soykırıma maruz bırakan siyasi iktidar, gün geldi sadece kirli paranın değil sahiplerinin de Türkiye’ye girmesine göz yumdu" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin suç örgütlerinin çatışma alanına döndüğünü ve uyuşturucunun pazarı haline geldiğini yazdı.

"İktidarda kalabilmek uğruna, kirli para uğruna kendi ülkesinin evlatlarını bile gözden çıkaran Saray Hükümetinin önünde tek bir hedef var" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Milletimizi manipüle ederek, kentlerimizi tümüyle baronlara teslim etmek" açıklaması yaptı.