Sokaklarda yükselen şiddet: Son 24 saatte 2’si Esenyurt’ta 5 silahlı saldırı!

Türkiye’de yurttaşlar bir yandan ekonomik krizin etkileriyle baş etmeye çalışırken sokaklarda da şiddet olayları yükselmeye devam ediyor. Sadece son 24 saatte kamuoyuna yansıyan 5 farklı silahlı saldırı olayı gerçekleşti.

Mafya yapılanlamalarına, çeteleşmeye yol verilmesinin ve şiddet kültürünün sokaklara yansıması devam ediyor. Dün akşam saatlerinden bugüne kadar Türkiye’nin farklı yerlerinde kamuoyuna yansıyan 5 silahlı saldırı olayı gerçekleşti.

Geçen haftalarda gerçekleşen tekel cinayetiyle gözlerin çevrildiği Esenyurt’ta son 24 saat içinde iki olay gerçekleşti.

ESENYURT: SON 24 SAATTE 2 OLAY

Esenyurt'ta ilk olarak bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Koza Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.

Yapılan incelemelerde, M.B.T isimli şüphelinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlaşıldı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İncelemelerin devamında şüphelinin, iş yerinin eski sahibi T.B. ve iş yeri çalışanlarından M.A.G ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet olduğu ve silahlı saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan ilçedeki bir sitenin altında bulunan dükkanlara da motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olay, Piri Reis Mahallesi 2064. sokakta sabaha karşı 04.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli sitedeki dükkanların önünde bir süre oyalandı. Şüpheliler daha sonra yanlarında getirdikleri silahla dükkanlara ateş etmeye başladı. Ateş açılan dükkanların duvarlarına 4 kurşun isabet etti. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletli iki şüphelinin dükkanlara ateş ettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ELAZIĞ’DA ÇAY OCAĞINA SALDIRI

Elazığ'dada bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan çay ocağına, seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda çay ocağında oturan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

URFA’DA GURBETÇİ ÇİFTE SİLAHLI SALDIRI

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, içerisinde gurbetçi çiftin bulunduğu seyir halindeki otomobile, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği otomobilde bulunan Murat Yalçın (42) hayatını kaybederken, eşi Aysel Yalçın ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Almanya’dan geldikleri öğrenilen Aysel Yalçın yönetimindeki HIMY 6363 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre pusu kuran kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Uzun namlulu tüfeğin de kullanıldığı saptanan saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, Yalçın çifti vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Yalçın7ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu saptanan eşi Aysel Yalçın ise yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalçın’ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan jandarma ekipleri 5 boş kovan bulurken, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ’DE BİR GENÇ ÖLDÜRÜLDÜ

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen genç, kimliği belirsiz kişilerce açılan 3 kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 07.20 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülüp, çapraz ateş sonucu kurşunların hedefi olan Akköse, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Akköse, kanlar içerisinde sürücü koltuğuna yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyup dışarıya koşan vatandaşlar, Akköse’yi araç içerişinde kanlar içerisinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Akköse’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ekipler bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal Akköse'in geçen yıl 2 gencin vurulduktan sonra kuyuya atılması cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi.