Sokakta çocuğu darbetti

Erkek şiddeti her geçen gün artıyor. Antalya’da bir erkek, sokakta yürüyen ve tanımadığı bir kız çocuğunu, üzerine koşarak sırtına vurup yere düşürdü. Olay Muratpaşa’da yaşandı.

Elinde pazar arabası bulunan bir erkek, sokağın diğer ucundaki sırt çantalı kız çocuğuna doğru koştu. Kendisine doğru gelen kişiyi gören çocuk panikledi ve yakındaki zincir marketin şubesine sığınmak istedi. Koşarak gelen erkek, çocuğun sırtına vurup düşürdü. Market çalışanlarının yardım ettiği çocuk büyük korku yaşarken, saldırgan ise uzaklaştı. Bu sırada olayı görenler ve bir kadın market çalışanı, saldırgana tepki gösterdi. Çocuk ise dersi olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaştı.