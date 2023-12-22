Söke için yola çıkan Özturanlı’dan BirGün'e ziyaret

Haber Merkezi

İstanbul’da ve Adalar’da Kent Konseylerinde başkanlık ve yöneticilik faaliyetlerinde bulunan gazeteci-akademisyen İskender Özturanlı, Aydın Söke’de yerel yönetime talip. Özturanlı, CHP’ye başvuruda bulunarak Söke Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Özturanlı, BirGün’ü ziyaret ederek düşünce ve vaatlerini paylaştı. “Yıllar sonra, beni yetiştiren memleketime dönüyorum. İçimde yıllardır taşıdığım özlem ile ülkemizin birçok bölgesinde edindiğim deneyim ve birikimle geliyorum. Büyük kentlerde emekçi oldum, bilgi birikimimle sivil toplumda, siyasette, medyada, üniversitelerde çalıştım” diyen Özturanlı, kendisini yetiştiren memleketine döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Özturanlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Güzel memleketimiz Söke’nin son yıllarda hem bölgesindeki hızlı gelişmelerden etkilendiğini, hem de plansız ve katılım dengesi öne çıkarılmadan yönetildiği gördüm. Yeniden daha güçlü bir Söke’yi inşa etmek için ilkeli siyaset, dürüst belediyecilik ve mutlu bir kent adına çalışacağım.”