Söke TARİŞ Başkanı Özer’in aracına saldırı ve tehdit notu!

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer’in makam aracına yönelik saldırı düzenlendi. Başkan Özer, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlarla ilgili olarak emniyete şikayette bulunurken, makam aracının camına bırakılan tehdit notuyla da oğlu Ali Özer üzerinden hedef alındı.

Geçen gece bir yakınının düğününe oğlu Ali Özer ile birlikte giden Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, mekandan ayrılmak için makam aracına binmek istediğinde lastiklerinin kesildiği ve çeşitli yerlerinin bıçakla çizildiğini fark etti.

Ayrıca saldırganlarca aracın camının üzerine bırakılan, “Bu daha başlangıç İsmail. Sırada oğlun var” yazısının bulunduğu tehdit notuyla da karşılaşan Başkan Özer, asayiş ekiplerine durumumu bildirerek şikayetçi oldu.

“KOOPERATİFİ DE HEDEF ALAN VAHİM BİR OLAYDIR”

Yapılan saldırıyla ilgili olarak asayiş ekipleri çok yönlü soruşturma başlatırken, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’nden yapılan açıklamada olayın kınandığı duyuruldu. İsmail Özer’e ait olan makam aracına yönelik kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen saldırının, sadece bir kişiyi değil kooperatifi de doğrudan hedef alan vahim bir olay olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Bu saldırı, sistematik olarak bir süredir İsmail Özer’e karşı kurumun çıkarlarını gözettiği ve türlü odakların menfaatlerine aykırı icraatlarından kaynaklı süregelen karalama kampanyaları, iftiralar ve yıldırma taktikleri gibi üzücü olayların doruğa ulaştığı bir dönemde gerçekleşmesiyle de dikkat çekicidir" ifadeleri yer aldı.

“TEHDİT NOTUYLA GÖZDAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR”

Tehdit notuyla gözdağı verilmeye çalışıldığının belirtildiği açıklamanın devamında "Söz konusu olayda davetli olduğu bir düğüne oğlu Ali Özer ile birlikte katılan İsmail Özer’in aracının lastiklerinin kesilmesiyle yetinilmemiş, aynı zamanda aracın camına asılan tehdit notuyla da bir gözdağı verilmeye çalışılmıştır. Bu notta, oğlu Ali Özer’in sırada olduğu ifade edilerek, doğrudan can güvenliği hedef alınmıştır. İsmail Özer, bu saldırıyı derhal emniyete bildirmiş ve gerekli adli sürecin başlatılması için adım atmıştır. Biz, Söke Tariş Pamuk Kooperatifi olarak, bu menfur olayı kınıyoruz. Şiddet ve tehdit, sorunları çözmenin yolu değildir. Kooperatifimizin çıkarlarını koruma yolunda yasal yolları tercih edeceğiz ve toplumumuzu bir arada tutma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu olayın hassasiyetini kamuoyunun da dikkatine sunuyoruz. Kooperatifimiz, üretici ortaklarımızın bir araya gelerek oluşturduğu bir birliktir ve hep birlikte daha güçlüyüz. Bu tür saldırılar, bizi bir arada tutmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Şu da bilinmelidir ki Söke Tariş Pamuk Kooperatifi olarak, bu olayın aydınlatılması ve sorumluların adalete teslim edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.