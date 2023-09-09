Söke’nin Karina Sahili’nde içki yasağı!

Aydın’ın Söke ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karina Sahili’nde alkol satışı ve servisi yasaklandı. Yasağa ilişkin tebliğ Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Güncel 09.09.2023 16:32 Giriş: 09.09.2023 16:32

Güncelleme: 09.09.2023 16:38 Kaynak: İHA

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