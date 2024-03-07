SOL Feminist Hareket vapura pankart astı: Laiklik, eşitlik ve hayatlarımız için Taksim’e
Beşiktaş-Kadıköy vapuruna astıkları pankartla tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çağıran SOL Feminist Hareket, “Hayatlarımız için 8 Mart'ta Taksim'deyiz” dedi.
HABER MERKEZİ
İstanbul’da SOL Feminist Hareket üyeleri, Beşiktaş-Kadıköy vapuruna astıkları pankartla tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çağırdı.
Vapura “Laiklik, eşitlik ve yaşamlarımız için BURADAYIZ, BİR ARADAYIZ!” yazılı pankart asan SOL Feminist Hareket üyeleri, “Hayatlarımız için 8 Mart'ta Taksim'deyiz” dedi.
Kadınlar, yarın İstanbul Taksim’de saat 19.30’da gerçekleştirilecek Feminist Gece Yürüyüşü’ne çağrı yaptı.
Laiklik, eşitlik ve yaşamlarımız için— Sol Feminist Hareket (@SolFeminist) March 7, 2024
BURADAYIZ, BİR ARADAYIZ!
♀️Bir İSYAAN başlasın şimdi ♀️
Hayatlarımız için #8Mart'ta Taksim'deyiz!
📍İstanbul pic.twitter.com/GoxmV3SXxa