SOL Feminist Hareket vapura pankart astı: Laiklik, eşitlik ve hayatlarımız için Taksim’e

Beşiktaş-Kadıköy vapuruna astıkları pankartla tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çağıran SOL Feminist Hareket, “Hayatlarımız için 8 Mart'ta Taksim'deyiz” dedi.

HABER MERKEZİ

İstanbul’da SOL Feminist Hareket üyeleri, Beşiktaş-Kadıköy vapuruna astıkları pankartla tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çağırdı.

Vapura “Laiklik, eşitlik ve yaşamlarımız için BURADAYIZ, BİR ARADAYIZ!” yazılı pankart asan SOL Feminist Hareket üyeleri, “Hayatlarımız için 8 Mart'ta Taksim'deyiz” dedi.

Kadınlar, yarın İstanbul Taksim’de saat 19.30’da gerçekleştirilecek Feminist Gece Yürüyüşü’ne çağrı yaptı.