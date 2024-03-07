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SOL Feminist Hareket vapura pankart astı: Laiklik, eşitlik ve hayatlarımız için Taksim’e

Beşiktaş-Kadıköy vapuruna astıkları pankartla tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çağıran SOL Feminist Hareket, “Hayatlarımız için 8 Mart'ta Taksim'deyiz” dedi.

Kadın
  • 07.03.2024 11:52
  • Giriş: 07.03.2024 11:52
  • Güncelleme: 07.03.2024 12:01

HABER MERKEZİ

İstanbul’da SOL Feminist Hareket üyeleri, Beşiktaş-Kadıköy vapuruna astıkları pankartla tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çağırdı. 

Vapura “Laiklik, eşitlik ve yaşamlarımız için BURADAYIZ, BİR ARADAYIZ!” yazılı pankart asan SOL Feminist Hareket üyeleri, “Hayatlarımız için 8 Mart'ta Taksim'deyiz” dedi.

Kadınlar, yarın İstanbul Taksim’de saat 19.30’da gerçekleştirilecek Feminist Gece Yürüyüşü’ne çağrı yaptı. 

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