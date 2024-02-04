SOL Genç: Katledilen insanlarımızın hesabını soracağız

SOL Genç, 6 Şubat Maraş merkezli depremlerin birinci yıldönümü yaklaşırken depremzedelere çadır satma skandalına imza atan Kızılay'ı protesto etti.

Kızılay İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan SOL Genç üyeleri, Maraş merkezli depremlerde skandallarla gündeme gelen Kızılay'ı protesto etti. Basın açıklaması gerçekleştiren SOL Genç üyeleri sık sık 'AKP'den hesabı devrimciler soracak, unutmadık, affetmeyeceğiz, hesap soracağız' sloganları attı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem sorununu 'biz çözeriz' sözlerine de tepki gösteren SOL Genç üyeleri, "Sorunu yaratanlar ülkenin sorunlarını çözemez” dedi.

"AKP iktidarının halk düşmanı politikalarına karşı mücadele edeceğiz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemiz deprem ülkesi olmasına rağmen hatta bundan dolayı milyonlarca lira deprem vergisi alınmasına rağmen herhangi bir önlem alınmamış üstüne üstlük sırf oy alabilmek için imar affı yasaları çıkarmış, halkımızı ölüme ve çadırlara mahkum etmişlerdir. Günlerce bir umut yardım bekle-yen depremzede halkımızın umutları iktidardan değil yine bizzat halkın kendi kendine dayanışması sonucu yeşermiştir. Halkın bu dayanışması gerçekleşirken peki iktidar sahipleri ne yapmaktadır? Onlar, halkın dayanışma kurmak için gönderdiği ihtiyaç malzemesi tırlarını durdurmuşlar, kendi parti logolarını yapıştırıp şov yapma peşine koşmuşlardır, dayanışma için para toplanan hesaplara el koy-muşlardır ve hala toplanan yüz milyonlarca liranın akıbeti meçhuldür."

İNSANLARIN CANLARIYLA PAZARLIK YAPILDI

"Bir tarafta ‘dayanışma ezilenlerin inceliğidir’ diyen ve gece gündüz dayanışma faaliyetleri örgütleyen halk varken diğer yanda ise depremi bile bir fırsat olarak gören Kızılay patronu Kerem Kınık vardı. Kızılay patronu, kendi canlarının peşine düşmüş bir halka yapılabilecek en büyük ahlaksızlıklardan birini yapıp deprem bölgesindeki insanların canları ile resmen pazarlık yapmıştır. Hafızamız diri. Unutmayacak ve unutturmayacağız. Bunların hiçbirini affetmeyeceğiz, bu halka yapılanların hesabını tek tek soracağız. Bizler gençlik olarak bugün değilse yarın, yarın değilse diğer gün, mutlaka ama mutlaka elbet bir gün bunun hesabını soracağız."