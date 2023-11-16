SOL Genç'ten gençlere çağrı: Neyi bekliyoruz?

SOL Genç, #OkuyamıyorumÇünkü ve "Neyi bekliyoruz?" diyerek kampanya başlattı. Öğrencilerin, gençlerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanyanın duyurusunda "Sadece 'öğrenci' olmanın artık geçerli olmadığı, emekçi halkın çocuklarına üniversite kapılarının kapatıldığı bu düzende, kampanyamızı başlatıyoruz." denildi.

SOL Genç, #OkuyamıyorumÇünkü ve "Neyi bekliyoruz?" diyerek kampanya başlattı.

Öğrencilerin, gençlerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanyanın duyurusunda "Sadece 'öğrenci' olmanın artık geçerli olmadığı, emekçi halkın çocuklarına üniversite kapılarının kapatıldığı bu düzende, kampanyamızı başlatıyoruz." denildi.

Eğitimin paralı olması, ekonomik zorluklar, öğrencilerin çalışmak zorunda bırakılması, barınma krizi gibi birçok soruna dikkat çekilen kampanya kapsamında birçok ilde düzenlenmesi planlanan gençlik forumlarında gençler sorunlarını tartışacak.

#OKUYAMIYORUZÇÜNKÜ

#OkuyamıyoruzÇünkü sloganıyla başlatılan kampanyanın duyurusunda, "çalışmak zorundayız, barınamıyoruz, eğitim paralı, can güvenliğimiz tehlikede ve daha birçok sorunla karşılaştığımız için okuyamıyoruz.AKP iktidarı eliyle inşa edilen yoksulluktan öğrenciler olarak payımıza düşeni alıyoruz." denildi.

Artık yeter denilen açıklamada KYK'lerde yaşanan asansör facialarına ve genç intiharlarına da dikkat çekildi ve "Gençlerin geçimsizlik ve bunalım nedeniyle intihar etmesini engellemek istiyoruz.Artık Yeter!Nefes alabilmek ve okuyabilmek, haklarımız ve geleceğimiz için Neyi Bekliyoruz?" denildi.

NEYİ BEKLİYORUZ?

"Neyi Bekliyoruz?" adlı bildiride de "Örgütlü bir mücadele ile bu düzeni değiştireceksek, daha neyi bekliyoruz? Çalıştığımız için okulumuzu bırakacak hale gelmeyi mi, yoksa bir sıra arkadaşımızı daha kaybetmeyi mi? Artık hiç kimsenin beklemeye lüksü kalmadıysa ve hayat haklarımız için mücadele etmeye çağırıyorsa, üstümüze düşen görev insan onuruna yaraşır bir yaşam için "Neyi bekliyoruz?" sorusunu sorup bir adım öne çıkmaktır." ifadelerine yer verildi.