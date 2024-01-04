SOL Genç, Türkiye’de medya ve gazeteciliği tartışacak

SOL Genç, 5 Ocak Cuma (yarın) Ankara’da “Türkiye’de medya ve gazetecilik” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirecek.

SOL Genç, Ankara’da Türkiye’de medyanın ve gazeteciliğin durumunu tartışacak.

5 Ocak Cuma günü Ankara’da bulunan MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Türkiye’de medya ve gazetecilik” başlıklı etkinlikte medyanın içinde bulunduğu durum masaya yatırılacak.

Etkinlikte BirGün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ve Prof. Dr. Gamze Yücesan konuşması olarak yer alacak.

SOL Genç, etkinliği sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Gazetecilik ve medya, zorlu bir dönemden geçiyor. Mesleğe adım atacak sıra arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz.



Medya ve gazeteciliğin geleceği üzerine konuşacağız.



Katılım için: https://t.co/yd9FVfGvaH pic.twitter.com/TrGtU8ZFZe — SOL Genç (@solgencbilgi) December 26, 2023

Etkinlik için yapılan çağrıda “Gazetecilik ve medya, zorlu bir dönemden geçiyor. Mesleğe adım atacak sıra arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Medya ve gazeteciliğin geleceği üzerine konuşacağız” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca etkinliğe katılmak isteyenler için bir başvuru formu sunuldu.