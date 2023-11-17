Sol hükümet güvenoyu aldı

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İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerinden bu yana yaşanan hükümet krizi, bağımsızlık yanlısı Katalan ve Bask partileriyle yapılan “af” anlaşması sonrası çözüldü. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol ittifak Sumar partisi, Bask ve Katalan partilerin desteğiyle koalisyon hükümeti için meclisten güvenoyu aldı. Meclis Genel Kurulu’nda iki gün süren sert tartışmalar ve protestolar eşliğinde yapılan oylamada, PSOE lideri Pedro Sanchez'in başbakanlığında kurulan PSOE-Sumar koalisyon hükümetinin güven oylamasında 350 milletvekilinden 179'u "evet" 171'i "hayır" oyu kullandı.

SAĞCILAR KIZGIN

Azınlık hükümetinde PSOE'nin ile Sumar ittifakı, hükümeti dışarıdan destekleyecek olan Katalan bağımsızlığı yanlısı Junts ve ERC, Bask partileri PNV ve EH Bildu, Galiçya'dan BNG ve Kanarya Koalisyonu vekillerinin tamamı “evet” oyu verdi. Kökleri Franco diktatörlüğüne dayanan muhafazakâr Halk Partisi, aşırı sağcı Vox ve tek vekili bulunan Navarre'den ise “hayır” oyu geldi. Sağcı partilerin vekilleri oylamayı protesto ederek salonu terk etti. Af anlaşmasına karşı çıkan sağcılar ise Meclis binası önünde protesto gösterisi yaptı.

Sanchez, oylama sonrası İspanyolcanın yanı sıra Baskça, Katalanca ve Galiçyaca dillerinde teşekkür etti. Partisinin bağımsızlık yanlısı Katalanlar için sunduğu af tasarısının “İspanya'nın çıkarına ve İspanyollar arasındaki uzlaşıyı savunmak adına önemli olduğunu" vurgulayan Sanchez, “Af yasası, tam bir şeffaflıkla onaylanacak. Bu, 1978 Anayasası'na bir saldırı değil. Tam tersine, onun gücünün ve geçerliliğinin bir başka örneği olacak” dedi.

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İLK İŞ FİLİSTİN’İ TANIMAK

Meclis Genel Kurulu’nda oylama öncesi konuşan Başbakan Sanchez, yeni kurulacak sol koalisyon hükümetinin önceliğinin, Filistin devletini tanımak için çalışmak olacağını söyledi. Hamas’ın 7 Ekim saldırısını kınadıklarını belirten Sanchez, “Aynı açıklıkla Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini de reddediyoruz” dedi. Acil ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısı yapan Sanchez, “iki devletli adil çözüme” işaret ederek “Yeni hükümetin ilk icraatı Filistin devletini tanımak için çalışmak olacak” dedi.