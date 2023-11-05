SOL Parti alanda siyaset kuracak

HABER MERKEZİ

SOL Parti Ankara İl Örgütü, kentteki İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki salonda il kongresini gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen kongrede konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen yeni dönem siyasetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefeti de eleştiren İşleyen, "Meclis muhalefetinin siyaset diye halka sunduğu şey, bu ülke için mücadele etmek isteyen gençleri daha fazla siyasetten uzaklaştırıyor. Biz bir yıldızlar partisi değil, siyasi örgüt olarak tüm alanlarda insanların öznesi olabileceği bir siyaseti kurmak peşindeyiz. Biz yeni bir yol buluruz” ifadelerini kullandı.

İşleyen’in ardından konuşan Ankara İl Yöneticisi Fatoş Erol ise kongrenin gerici rejimi kurumsallaştırmaya yönelmiş AKP iktidarı karşısında örgütlü halk muhalefeti kurma yolunda atılan bir adım olduğunu belirtti.

Erol, “Düzen siyasetinin halkta yarattığı yılgınlığa izin vermeyecek; emekçilerin, gençlerin, kadınların mücadelesini büyüteceğiz. Yerel seçimlerden önce Ankara’daki temel mücadele başlıklarını, yeni dönem programımızı belirleyeceğimiz bir kamp düzenleyeceğiz. Yerel seçimlerde aktif bir çalışma yürüterek kamucu, toplumcu bir yerel yönetim oluşturulması, halkla birlikte örülen yerel yönetim deneyimleri için bir çalışma yürüteceğiz. Zaten bu bakımdan Ankara’da var olan birikimimizi daha da çoğaltacağız” dedi. Öte yandan SOL Parti İstanbul İl Örgütü ise 12 Kasım Pazar günü Türkan Saylan Kongre Merkezi’nde Olağanüstü İl Kongresi’ni gerçekleştirecek.