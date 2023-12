SOL Parti: Asgari ücret artışının emekçilerle ilgisi kalmadı

Asgari ücret zammına ve belirleme şekline tepki gösteren SOL Parti, açıklama yaptı. Asgari ücret artışının artık Türkiye’de emekçilerin hakkıyla bir ilgisi kalmadığına dikkat çekilen açıklamada, Tartışmanın sürekli rakama geldiğine değinilen açıklamada, emeğiyle geçinen insanların yaşadığı sorunların çözümünün 6 ay ya da 1 yıllığına verilen bir rakamla çözülemeyeceğinin altı çizildi.

“Hele bu süreç, toplumsal muhalefetin herhangi bir temsiliyetinin olmadığı, sendika ve parlamento muhalefetinin göstermelik, dostlar alışverişte görsün performansıyla belirlenemez” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “SOL Parti, bütçe görüşmeleri sürerken sokağa çağrı yaparak, örgütlü olduğu her ilde asgari ücrete dönük taleplerini açıkladı. Bu ülkede ücret krizi, emeğin değersizleşmesi sokağın, pazarın sorunuysa buna yönelik süreç de hakiki şekilde önce sokaktaki muhalefetin güçlendirilmesiyle yürütülebilir. Halbuki bu göstermelik direnç, sarayın da bütçe sürecini bir şova dönüştürebilmesini sağlıyor. Erdoğan yılda iki kere ulufe dağıtır gibi rakam veriyor. Tekrar edelim sorun tek başına rakam, oran meselesi değildir. Verilen artışın ciddi çoğunluğu asgari ücret ve onun belirlemesiyle geçinen emekçiler için sefalet ücreti olduğu kesindir. Ancak sorun zaten 6 ayda bir, piyasa spekülasyonu yapar gibi ücret belirlenmesiyle çözülemez. Her ay enflasyonun farklı şekilde yükseldiği bir ülkede ücretin de buna göre değerlenmesi gerekiyor. Bunun yanında, çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun en temel güvencelerden mahrum olduğu bir durumda, asgari ücrete yapılan zam da miktarı ne olursa olsun çözüm değildir. Aksine, emeğin değerine ilişkin tüm krizin çözümü olarak asgari ücret zammının işaret edilmesi, ücretle geçinen çalışanların değil, patronların yararınadır. Türkiye işçi sınıfının on yıllarca verdiği mücadeleye dayanan sağlıktan sigortaya, aile desteğine, ulaşıma tüm kazanım ve güvencelerinin yükünün patronlardan alınıp maaşın içine atıldığı yine tüm kamusal hizmetlerin de piyasaya devredildiği bir atmosferde, belirlenen ücret hiçbir noktada da zaten tatmin edici olamaz.”

GERÇEKÇİ DEĞİL

Söz konusu zammın gerçekçi olmadığı belirtilen açıklamada, şunlara dikkat çekildi: “Beklenenden fazla açıklanması da belli ki yerel seçime dönük bir yatırım. Biz artık bu zamların bir iki ay içinde eriyip gideceğini yeterince tecrübe ettik. Asıl dikkat çekilmesi gereken, yerel seçimlerden sonra Türkiye’yi nasıl bir atmosferin belirlediği. Zamların yılda bir kereye düşürülmesinin yanı sıra, Nisan’dan itibaren dövizin, enflasyonun serbest kalacağı, emekçilerden alınan vergilerin ise kat be kat artacağı bir sürece girilecek gibi gözüküyor. O yüzden bugünden itibaren en temel haklarımız ve insanca ücretler için mücadeleyi sokakta, iş yerlerimizde büyütmemiz gerekiyor.”