SOL Parti: Bu karar, tek adam rejiminde tüm kurumların fiilen ortadan kalkmış olduğunu gösterdi

Yargıtay’ın ‘darbe girişimi’ niteliğindeki Can Atalay kararına tepki gösteren SOL Parti, “Yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu darbe girişimi karşısında eşit, özgür demokratik bir ülke için ayağa kalkma zamanıdır” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği skandal karara dair açıklama yapan SOL Parti, “Bu karar tek adam rejiminde anayasanın, hukukun, parlamentonun ve tüm kurumların fiilen ortadan kalkmış olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu imzası ile yapılan açıklamada, “Yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu darbe girişimi karşısında eşit, özgür demokratik bir ülke için ayağa kalkma zamanıdır” ifadeleri de kullanıldı.

SOL Parti MYK’nin yaptığı açıklama şöyle:

Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin kararı uzun zamandır her alanda süren hukuksuzlukların üst boyuttaki bir yansımadır.



Bu karar tek adam rejiminde anayasanın, hukukun, parlamentonun ve tüm kurumların fiilen ortadan kalkmış olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.



Bütün bu kurumlar… — SOL Parti (@solpartibilgi) November 9, 2023

Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin kararı uzun zamandır her alanda süren hukuksuzlukların üst boyuttaki bir yansımadır.

Bu karar tek adam rejiminde anayasanın, hukukun, parlamentonun ve tüm kurumların fiilen ortadan kalkmış olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bütün bu kurumlar biçimsel olarak varlıklarını sürdürüyor görünse de tüm yetki ve işlevini kaybetmiştir.

Bu karar aynı zamanda çürüyen iktidarın içeride yaşadığı çatışmasının yarattığı “devlet” krizidir. İktidarın kendi eliyle yarattığı bu krizi yeni anayasa tartışması ile faşist rejimi güçlendirmeye yönelik bir fırsata dönüştürme çabası içinde olduğu da çok açık. Bu girişimi karşında da tüm gücümüzle kararlılıkla duracağız.

Yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu darbe girişimi karşısında eşit, özgür demokratik bir ülke için ayağa kalkma zamanıdır.

Tüm yetkinin Saray’da toplandığı bu faşist rejim karşısında hayatın her alanında birleşerek; haklarımızı ve geleceğimizi kazanmak için örgütlenerek mücadele etmek dışında bir yol olmadığı açıktır.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu