SOL Parti Buca Adayı Erkal Günel'den GATES işçilerine destek

SOL Parti Buca Belediye Başkan adayı Erkal Günel, GATES fabrikasında greve çıkan işçilere destek verdi. Erkal, "Er ya da geç söz, yetki ve karar emekçinin olacak" dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren ABD şirketi Gates Endüstriyel Metal Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ’de (GATES), DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine 8 Mart’ta greve çıktı. SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı Erkal Günel, grevdeki GATES işçilerine destek verdi.

Günel, burada yaptığı açıklamada “Grevdeki GATES işçileriyle dayanışmaya ve mücadelelerine destek vermeye geldik. Buradan işverene sesleniyoruz; hakkını arayan emekçilerin mücadelesini grev yasaklayarak durduramayacaksınız. Bu grev tüm emekçilerin geleceğe dair umutlarını yeşertecek. Er ya da geç söz, yetki karar emekçinin olacaktır. SOL Parti olarak direnen emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. İşçi sınıfı patronlara yenilmeyecek” dedi.

GATES, GREVİN ERTELENMESİ İÇİN BAŞVURMUŞ

Öte yandan şirketin üç fabrikasında toplam 350 işçinin başlattığı grev bugün itibarıyla 6’ncı gününe girerken, sendika “GATES işvereninin grevin ertelenmesi için Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu” duyurdu.

Sendikanın Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İşverene düşen görev, grev erteletme/yasaklama çabası yerine işçilerin sözlerine kulak kabartmak, işçilerin açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışmasına ve yaşamasına son verecek bir zammı vermektir. Grev yasaklarından hiç kimse medet ummamalıdır. Sendikamızın şanlı tarihi, grev yasaklarını çöpe göndermenin örnekleriyle doludur. Grev yasakları, sendikal örgütlenme hakkına açık bir müdahaledir” dendi.

Birleşik Metal-İş Sendikası, yaptığı açıklamada GATES işverenini ve siyasi iktidarı “işçilerin temel haklarına saygı duymaları” için uyardı, grevi her şartta sürdüreceğini duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: “İşçilerin anayasal ve yasal haklarını kullanmalarına engel çıkarmayın. Grevlerimizi yasaklamayın. İşçilerin grev ve toplu sözleşmelerle elde edecekleri hakları patronlara peşkeş çekmeye kalkmayın. İşçilerin temel haklarına saygı gösterin. Çözüm grev yasaklarıyla değil, işçilerin haklı taleplerini karşılamakla olur. GATES işçilerinin hakkını alacağımız toplu sözleşmeyi imzalayana kadar grevimizi her şart ve koşulda sürdüreceğiz."