SOL Parti Buca adayı Erkal Günel: En büyük projemiz halka beraber yönetmek

SOL Parti Buca Belediye Başkan adayı Erkal Günel, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Günel, ilçenin sorunlarını bildiklerini ve en büyük projelerinin kenti halkla beraber yönetmek olduğunu söyledi.

Halil ERTUNÇ

Yerel seçimlere 10 günden az bir süre kaldı. SOL Parti’nin Buca Belediye Başkan adayı Erkal Günel, Kozalak Kültür Kafe’de basın mensuplarıyla buluştu.

Buca’da bütün ülkedeki gidişatın ete kemiğe bürünmüş halini yaşadıklarını belirten Günel, “Burada demokratik kuruluşlarla, sosyalist partilerle bir araya geldik. Herkesin kendi adaylarıyla seçime girdiği bir sürece girildi ve son olarak biz de kendi adayımızı açıkladık. Arkadaşlarımızın yaptığı görevlendirmeyle ben de Buca Belediye Başkanlığı'na aday oldum” dedi.

"ORTAK MÜCADELEYLE MÜMKÜN"

Demokratik yönetim organlarını kurma iddiasıyla yerel seçim faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Günel, şunları söyledi:

“İddiamız sözün, yetkinin, kararın halkta olduğu, demokratik, aşağıdan yukarı doğru bütün karar alma süreçlerinin yaşandığı bir hayatı kurmak. Yani bunu tabi Sadece SOL Parti’nin çabasıyla yapmak mümkün değil. Halkın tamamının en geniş kesimleriyle katılımcı bir şekilde örgütlendiği, birim birim örgütlendiği, mahalle birimlerinden iş kolu birimlerine kadar, okul birimlerine kadar her anlamda örgütlülüğüyle sağlanabilecek bir ortak yaşamla, ortak bir mücadeleyle bu mümkün. Biz de bunun bir anlamda öncül görevini üzerimize aldık. Mücadelemizi de bu anlamda sürdürüyoruz. Bu seçimlerle sınırlı bir şey değil. Seçimlerden sonra aslında bu süreci biraz daha yükseltme hedefimiz var.

Önümüzdeki 1Mayıs'a kadar hedef koyduk. Mahallelerde birimlerin oluştuğu, demokratik örgütlenme örneklerinin yaratılabildiği, en azından olanaklarının tartışılabildiği organlar oluşturmayı planlıyoruz. Mahallenin kendi kendine yönetme organlarının olacağı bir süreç düşünüyoruz. Burada aslında SOL Parti buna sadece çağrı yapabilir. Ama asıl özne o mahallede yaşayan, o semtte yaşayan veya o iş yerinde çalışan insanlardır. Yani bizim zaten birim veya mahalle örgütlenmesi diye tabir ettiğimiz şeyin kendisi biraz böyle bir şey. Tarihsel olarak bizim siyasetimiz bunu bu şekilde algılıyor. Muhtarlıklarla veya komşularımızla, çevremizdeki dostlarımızla fikir alışverişi yaparak bunları yaratabiliriz."

"KENDİ YEREL YÖNETİM DENEYİMLERİMİZ VAR"

Oyların SOL Parti’ye verilmesi için çağrı yapan Günel, “SOL Parti, tarihsel geçmişi ve birikimi olan bir sosyalist parti. Sınıf temelli bir tespiti var. Ülkedeki problemleri yönetenler ve ezilenler üzerinden tarifliyor. Bu bağlamda da emekçi halk kesimlerinin çıkarlarının mücadelesini veren bir konumda. Ayrıca SOL Parti’nin kendi yerel yönetim deneyimleri de var. SOL Parti bu birikimlerin üzerine bir aday çıkarmış durumda. Biz yönetmeye talibiz diyoruz ki, ‘Bu ülkede halkın katılımıyla demokratik bir yönetim kurmak mümkün, demokratik bir yerel yönetimi inşa etmek mümkün.' Biz bu fikrin taşıyıcısı olarak buradayız. Halkı özne gören, onu nesne görmeyen, sadece oy deposu olarak görmeyen bir anlayışın yerel anlamda da iktidara gelmesinin mücadelesini veriyoruz. Bir partinin 5 üyesi Buca’da farklı partilerden aday olmuş durumda. Bundan dolayı, oyların bölüneceği ve AKP’nin kazanacağı söylemlerinin muhatabı SOL Parti veya sosyalistler değildir” ifadelerini kullandı.

“KAYNAKLARIN ÇARÇUR EDİLMESİNİ ENGELLEYECEĞİZ”

Halkın projelerden önce örgütlenmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Günel, şunları söyledi: “Biz kentin problemlerini bir örgütlenme sorunu olarak değerlendiriyoruz. Bu sorunların tespitini de demokratik bir katılımcılıkla yapıp çözümünde de halkı karar sahibi, söz sahibi kılan bir anlayışı temellendirmek, bunu iktidara taşımak gerekiyor. Daha sonrasında zaten bu sorunları belirledikten sonra kamu kaynaklarının planlı kullanımıyla bu sorunların hepsini çözmemiz mümkün. Bugün belediyenin bütçesine baktığımız da personel giderlerinin dört katı hizmet alım gideri var. Bu hizmet alım giderlerini şirketlere yapılıyor. Bir sürü firmanın nemalandığı, tamamen sebepsiz zenginleşmenin ortaya çıktığı bir yerel anlayış hakim. Önce bu hakim anlayışı değiştirip daha sonra bu kaynakların çarçur edilmesini engelleyip, sorunlarının çözümünde de bu kaynakları kullanacağız.”

“EN BÜYÜK SORUN BARINMA”

Günel, sözlerine şunları ekledi:

“Yereldeki sorunlarla Türkiye’deki sorunlar çok benzer. Buca’da bir barınma problemi var. Depremde yıkılabilecek, mühendislik hizmeti almamış yapılar var. Ama en önemlisi barınma sorunu. Bu zaten ülkenin de bir problemi. Bugün konut fiyatlarının, kira fiyatlarının astronomik artışı halkı gerçek anlamda mağdur etti. Artık barınma büyük bir mesele haline geldi. İnsanlar geleceklerini, yaşamlarını planlayamaz hale geldiler. Bunlarla ilgili kamusal bir çözüm üretilmeli. Sağlıklı, depreme dayanıklı konutların üretilmesi, yapılması gerekiyor. Öğrencilerin barınma problemlerinin çözümü için yurtların yapılması gerekiyor. Buca aynı zamanda bir öğrenci kenti. 80 binin üzerinde öğrenci yaşıyor. Şimdi bunların hepsini değerlendirdiğimizde sorunların çözümünü de biliyoruz. Yerel yöneticilerin siyaseti bir meslek olarak yapmadığı, halkın söz sahibi olduğu bir planlamayla, doğru bir şekilde kamu kaynaklarının yoksullar için, halk için kullanıldığı bir sistem. En büyük projemiz ilçeyi halkla beraber yönetmek. Bunu kurduktan sonra bu problemlerin hepsini çözmemiz mümkün.”

Erkal son olarak 29 Mart Cuma günü saat 20.00’de Hasanağa Bahçesi’nin Üçkuyular Meydanı girişinde düzenleyecekleri halk buluşmasına çağrı yaptı.