SOL Parti Çankaya Adayı Başer, 29 Ekim Kadınlar Derneği'ni ziyaret etti

SOL Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer, "İlk elden şer'i düzenlemelerle hakları alınmak istenen kadınlar olarak bu ülkeyi değiştirmeye Çankaya'dan başlamak için adayız" dedi.

SOL Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı ve beraberindeki heyet 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etti. SOL Parti heyeti ile 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ve yönetim kurulu üyeleri görüştü.

SOL Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer, "İlk elden şer'i düzenlemelerle hakları alınmak istenen kadınlar olarak bu ülkeyi değiştirmeye Çankaya'dan başlamak için adayız" dedi.

Başer şöyle konuştu: "Kadınların, halkın siyasetin seyredeni haline getirildiği ülkede siyasetin toplumsallaşması, halkın siyasetin öznesi olması için adayız. Bugün düzen partileri kurumsallaşmış siyasal İslamcı-piyasacı rejimi, şeriat çağrılarının ve halkın yoksulluğunu, emperyalist tekellerin toprak talanını, halkın gerçek sorunlarını görmezden gelerek koltuk ve küçük iktidar kavgasına tutuşmuştur. İlk elden şer'i düzenlemelerle hakları alınmak istenen kadınlar olarak bu ülkeyi değiştirmeye Çankaya'dan başlamak için adayız. Laiklik demekten ve laiklik için mücadele etmekten imtina eden bir siyaset bu ülkenin sorunlarını çözemez. Siyasetin kadınlaşması ve kadınların mücadelesi kadınları köleliştiren bu karanlığı dağıtacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, eşitliğin, kamucu, demokratik ve ekolojik kentleri doğrudan demokrasinin hakim olduğu bir yönetim kurabilir."