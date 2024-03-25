SOL Parti Çankaya Adayı Başer, gençlerle buluştu: Çankaya'yı gençler yönetecek

SOL Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer Çankaya’da gençlerle buluştu. Gençlerin sorunlarını ve hayallerindeki Çankaya’yı dinledi. Öğrenci kenti olan Çankaya’da kaynakların halka, gençlere ayrılmamasını Çankaya Belediyesi'nin bir tercihi olarak gördüklerini söyleyen gençler, seçimden seçime hatırlanan bir oy deposu olmadıklarını belirtti. Başer ise, "Çankaya Belediyesi'ni kuracağınız gençlik meclisleriyle sizler yöneteceksiniz. Temsili değil, doğrudan demokrasiyle yöneteceğimiz Çankaya’dan bahsediyorum" dedi.

SOL Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer Çankaya’da gençlerle buluştu. Gençlerin sorunlarını ve hayallerindeki Çankaya’yı dinledi.

28 Mayıs seçimlerinden sonra gençlerin daha da yalnızlaştığını, umudunu kaybettiğini ve arkadaşlarının yurtdışına gitmekten başka bir şey düşünmediklerini ifade eden gençler; ekonomik kriz nedeniyle barınmaya ve beslenmeye bile yetmeyen kaynaklarıyla kültür sanat etkinliklerine para ayıramadıklarını kaydetti ve yaygın, parasız kültür sanat etkinlikleri olan bir Çankaya istediklerini söyledi.

Yurtların yetersiz olduğunu, barınamadıklarını vurgulayan gençler Çankaya Belediyesinin yurt yapmamasını eleştirdi. Öğrenci kenti olan Çankaya’da kaynakların halka, gençlere ayrılmamasını Çankaya Belediyesi'nin bir tercihi olarak gördüklerini söyleyen gençler, seçimden seçime hatırlanan bir oy deposu olmadıklarını belirtti.

Gençler, "Çankaya’da ulaşım büyük bir sorun ve belediye yıllardır CHP’de bu sorun neden çözülmüyor?", "Çankaya’da gençlerin sözü siyasette nasıl duyulacak?", "Bizler Fatsa yerel yönetim deneyimini dinliyor, okuyoruz. Bugün Fatsa deneyimi nasıl yaratılır?" gibi sorular yöneltti.

"ÇANKAYA'YI GENÇLER YÖNETECEK"

SOL Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer ise gençlere verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: "Çankaya Belediyesi'ni kuracağınız gençlik meclisleriyle sizler yöneteceksiniz. Öyle belediyenin kapısını kaldıracağım diye göstermelik, popüler bir söylemden bahsetmiyorum. Gençlerin söz ve karar sahibi olacağı, gençlik meclislerinde eşit ilişkiyle aldığınız kararları birlikte uygulayacağımız bir belediye yönetiminden bahsediyorum. Temsili değil, doğrudan demokrasiyle yöneteceğimiz Çankaya’dan bahsediyorum.

"İÇİ BOŞALTILIP SOL DİYE SUNULAN SÖYLEMLER HAYATI TESLİM ALAMAZ"

Ben de üniversiteden gençlik mücadelesinden geliyorum. Hiç bu kadar halkın, gençlerin, kadınların, emekçilerin siyaset dışına atıldığı bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. Siyaset siyasi parti liderlerinin kör döğüşü haline geldi. Siyasetsizleşti. Laf ebeliğine dönüşen bir şeyi bize siyaset olarak yutturmaya çalışıyorlar. Ünlü isimlerle seçim kazanma yarışları, içi boşaltılıp sol diye sunulan söylemler milyonların hayatını teslim alamaz.

"GENÇLER HAYATIN SEYİRCİSİ OLMAMALI"

İşte tam da şimdi geleceğin sahipleri olarak yaşadığınız sorunları kollektif bir siyaseti inşa ederek umutsuzluğa düşen arkadaşlarınızın yalnızlığını, çaresizliğini aşabilirsiniz, aşabiliriz. Çünkü gençler hayatın seyircisi olamaz, olmamalı. Bu ülkedeki gençler, emekçi halk kimsenin oy deposu değil, halkı kafa sayısına indiren siyaseti halkla birlikte örgütlenerek sahneden kaldırabiliriz. Biz devrimciler dün olduğu gibi ne yaptıysak, yapacaksak halk için halkla birlikte başka bir yaşamı kuracağız. Fatsa’nın unutulmayan tarihselliği, bugün hâlâ yaşıyor oluşunun altında bu yatıyor. Elbette bugün de Fatsa’lar böyle kurulur. Ulaşım ve barınma sorunları ise belediyenin kamu kaynaklarıyla yapacağı yurtlarla ulaşım araçlarının sayısının arttırılarak, raylı sistemlerle çözülebilir. Kültür sanata herkesin kamusal ulaşabileceği bir Çankaya mümkün. Ulaşım sorununun Çankaya’da hâlâ büyük bir sorun olması ayıp. Halkın kaynakları ranta, talana değil halk için kullanıldığı bir belediyede ulaşım sorunu kalmayacaktır. Bütün bunlar SOL bir belediyecilik anlayışıyla, örgütlü gücümüzle mümkün. Yarına ertelenmeyecek güzel günleri kurmak biz devrimcilerin örgütlü ellerinde."