SOL Parti Çankaya adayı Başer: "SOL, gençleri bu gerici ağlara teslim etmeyecek"

SOL Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer, devrimci emekli öğretmenlerle yaptığı buluşmada, "Bu tarikat ve cemaat ağlarının mahallelere yerleşmemesi ancak laik, kamucu politikalarla ve Belediyecilik anlayışıyla önlenebilir" dedi.

Haber Merkezi

SOL Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı İlknur Başer; TÖS’ten, Töb-Der’den Eğitim-Sen’e ömrünü laik, bilimsel, parasız eğitim ve devrimci mücadeleye adamış emekli öğretmenlerle buluştu.

Buluşmada Çankaya’da neden Belediye Başkanlığına aday olduklarını açıklayan İlknur Başer buluşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün memleketin dört bir yanı, eğitim kurumları başta olmak üzere tarikatlar-cemaatler ve gerici eğitim politikalarıyla sarılmışken siz bugün burada bizimle birlikte buluştuysanız bu sizin mücadele azminizdendir. Mücadeleden emekli olmadık demenizdendir. Tüm ülkede şeriat çağrıları yükseliyor, çocuklarımız tarikat cemaatlere teslim ediliyorsa söylemeye dilimiz varmıyor ama bu biraz da muhalefetin siyasetsiz siyaset yapısındandır. Sağa yatan siyasi hattındandır. Laikliği açıktan savunan politikaları üretmemesindendir. Bakın muhalefetin yıllardır yönettiği bir Çankaya Belediyesi var. Çankaya’da neden tarikat, cemaat dershaneleri, okulları var. Çankaya Cumhuriyetin kuruluşundan beri aydınlanmacı değerlerin taşıyıcısı bir ilçe. Yoksul çocukları bu gerici kurumlara mahkum kalıyorsa yerel iktidarların kamucu, laik ve parasız eğitim kurslarını çocuklara, gençlere yeterli oranda açmamış olmasındandır. Yurtları yapmamış olmasındandır. Sizlerin bir kısmı Köy Enstitüleri sürecini yaşadınız. Köy Enstitüleri bu ülkede yoksul çocukların hayatlarına nasıl bir güneş gibi doğduğunu biliyorsunuz.

İşte Çankaya’ya SOL gelince gençleri, çocukları bu gerici ağlara teslim etmeyecek politikaları hayata geçirecek. Çankaya’da toplumsal aydınlanma merkezlerini, spor tesislerini gençlere, çocuklara ücretsiz olarak sunacak, bu tesisleri nüfusa göre inşa edecek. Çankaya Belediyesi kaynakları olan bir belediye ancak bu kaynakları ne için ve kimin için kullanıldığı çok önemli.

Bu tarikat ve cemaat ağlarının mahallelere yerleşmemesi ancak laik, kamucu politikalarla ve Belediyecilik anlayışıyla önlenebilir."