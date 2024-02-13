SOL Parti Datça’dan seçim kararı

SOL Parti Datça İlçe Örgütü, yapılacak olan yerel seçimlerde meclis üyeliği için iki aday çıkaracağını açıklayarak, “Datçalıların gözü, kulağı ve sözcüsü olacağız” dedi.

BİRGÜN EGE

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için başvurular devam ediyor.

SOL Parti Datça İlçe Örgütü, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimde Datça Belediye Meclis’ine iki kişiyle adaylığını açıkladı.

SOL Parti Datça İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz kasım ayı içerisinde ilçemizde örgütlü olan EMEP, DEM, TİP ve TÖP ile tek tek görüşerek toplumsal mücadele içerisindeki birlikteliklerimizi daha ileri boyutlara taşımayı ve aynı zamanda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçime yönelik ortak bir tavır geliştirmeyi önerdik. Bu yaklaşımımızda ortaklaşınca bir araya gelmeye, görüşmeye ve yer yer ortak tavırlar geliştirmeye başladık” denildi.

Açıklamada, “Bu birlikteliğin bir adımı olarak 12-13 Ocak tarihlerinde TİP, TÖP, EMEP ve SOL Parti tarafından yapılan Yerel Yönetim Çalıştayında yerel yönetimler konusunda ortaklaştığımız görüldü ve bu raporlaştırıldı. Sonrasında önce DEM Parti Datça İlçe Örgütü, daha sonra TİP Datça İlçe Örgütü 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçime kendi adlarıyla katılacaklarını bildirdiler. Yerel seçimlerde birlikte hareket edilmesi için yaptığımız çalışmalardan başarılı bir netice alınamaması üzerine SOL Parti Datça İlçe Örgütü olarak biz de kendi adaylarımızla seçime katılmak zorunda kaldık. 31 Mart günü yapılacak yerel seçimde ortak hareket etmeyi başaramasak da toplumsal mücadelede birlikte olma ve birlikte hareket etme iradesini oluşturma çabamızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.