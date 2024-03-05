SOL Parti Defne adayı Mansuroğlu: Ballı ihaleler, mafya değil halkımıza hizmet olacak

Hatay Defne'de SOL Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Mansuroğlu, "Defne'nin ihmal edilmişliğini bitirip değişimi getireceğiz. Sol belediyede ballı ihale yok, mafya yok halka hizmet var" dedi.

Haber Merkezi

Hatay'ın Defne İlçesi'nde SOL Parti'den Belediye Başkan Adayı olan Serbay Mansuroğlu çalışmalarına hız kesmeden aralıksız devam ediyor. Mansuroğlu ilçenin yeterli hizmet alamadığını, daha iyi bir yönetimi hak ettiğini söyledi.

Mansuroğlu yaptığı açıklamada, "Yılda 350 milyon TL'lik bir bütçeye sahip olan Defne Belediyesi, çöpleri dahi toplayamaz hale getirildi. Defne'nin ihmal edilmişliğini bitirip değişimi getireceğiz. Sol belediyede ballı ihale yok, mafya yok sadece halka hizmet var. Çöp kamyonlarını alıp başlıyoruz." dedi.

Mansuroğlu, halkla buluşmalarını da sürdüren Harbiye Karyer ve Hidro'da mahallelilerle bir araya gelerek, değişim umudunu konuştu. SOL Partili aday yaptığı açıklamada, "En geniş birliktelikle güzel günlere yürümeye devam ediyoruz. Değişim için biz varız. Halk için halkla birlikte, şeffaf, adil, katılımcı bir şekilde Defne’yi yöneteceğiz. #SolundaSerbayVar" ifadelerini kullandı. SOL Partili başkan Adayı Serbay Mansuroğlu bugün de Defneliler ile buluşmalarını sürdürecek.