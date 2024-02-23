SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Mansuroğlu'ndan, zeytinliklerin sökümüne tepki

SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, Hancağız köyünde konut için yüzlerce dönüm zeytinliğin sökümüne başlanmasına tepki gösterdi: “Toprak her zaman işleyenindir. Köylüler buranın bedelini ödemişlerdir. Biz her zaman köylülerin yanındayız.”

HABER MERKEZİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Hatay’da zeytinliklerin olduğu alana konut yapılmasına ilişkin tepki çeken açıklamalarının ardından Defne ilçesine bağlı Hancağız köyünde yüzlerce dönüm zeytinliğin sökümüne başlandı.

SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, Özhaseki’nin ‘işgalci’ açıklamalarına tepki göstererek “İşgalci, hazine arazisine zeytin diken ve bunun için ecrimisil ödeyen Hatay köylüsü değil Zeytinlik Yasası’nı yok etme pahasına zeytinliklere kazık çakmak isteyenlerdir” dedi. Sabahın erken saatlerinde iş makinalarıyla zeytinliklerin sökülmeye başlandığını söyleyen Mansuroğlu, “Toprak her zaman işleyenindir. Köylüler buranın bedelini ödemişlerdir. Biz her zaman köylülerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yaşlı olduğu tespit edilen ağaçların işaretlendiğini belirten Mansuroğlu, bu ağaçların kentte peyzaj malzemesi olarak kullanılacağını kaydetti.

Defne Hancağız'da zeytinlik sökümü başladı. Köylülerin yıllardır ecrimisil bedelini ödediği, geçimlik tarım yaptıkları toprakları ellerinden alınıyor.



Köylüler işgalci değildir. Bakan Özhaseki'ye sözlerini iade ediyoruz.



Toprak işleyenin zeytin dikenindir pic.twitter.com/WIxhc8H9IT — Serbay Mansuroğlu (@serbaymansur) February 23, 2024

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı bir programda “6 Şubat depremlerinden sonra ‘Hatay’ın en büyük zenginliklerini imara açtılar’ diye konuşuldu, öyle mi?” şeklindeki soruya verdiği yanıt tepki çekmişti.

Özhaseki, Hataylılara işgalci diyerek soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Bir iki olay oldu… Şu anda 950 şantiyede çalışıyoruz. Bir iki tanesinde olan olay şu: Harita üzerinde arkadaşlar içeride çalışıyorlar, AFAD da çalışıyor bizimkiler de… AFAD demiş ki, ‘Bak şurada hazine arazisi gözüküyor’, bizimkiler demiş ki, ‘Doğru, Hazine arazisi, kimseye ait değil. Bize, devlete ait.’ Plan yapmışlar, yerine gidip incelemek, sonra da kazık çakmak için gittiklerinde bakmışlar ki, vatandaş işgal etmiş. İşgalci… O kadar çok Hazine arazisi var ki şu anda köylünün kullandığı… Bir kısmı da doğru, zeytin de dikilmiş. Ya arkadaşlar, haklısınız da, bakın burası Hazine arazisi. Harita üzerinde de Hazine’ye ait, ev yapabileceğimiz alan. ‘Müsaade’ dediğimiz zaman, yer yerinden oynuyor.”