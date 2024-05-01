SOL Parti'den alanı terk edenlere tepki, Taksim'e yürüme iradesine selam

SOL Parti, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüme iradesini selamladığı açıklamasında "Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler bir yana gelecek emekçi halkın kendi güçlü kollarıyla kurulacaktır" dedi.

SOL Parti sosyal medya hesabından açıklama yaparak Saraçhane'de yaşananları değerlendirdi. Açıklamada, "Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler bir yana, gelecek emekçi halkın kendi güçlü kollarıyla kurulacaktır" denildi.

SOL Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yok Başka Yolu Umudumuz Kendi Kollarımızdadır

Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler bir yana, gelecek emekçi halkın kendi güçlü kollarıyla kurulacaktır.

Memleketin dört bir yanında alanları dolduran emekçileri, yurtseverleri, devrimcileri ve Taksim'e yürüme iradesiyle Saraçhaneyi dolduran binlerce yurttaşımızı selamlıyoruz."