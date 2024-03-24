SOL Parti'den Hatay'da halk yürüyüşü: Defne Belediyesi, Defnelilerin olacak

SOL Partililer, Hatay'ın Defne ilçesinde halk yürüyüşü gerçekleştirdi. SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, "Belediye başkanının ne kapısı ne koltuğu olacak. Defne Belediyesi bundan böyle Defnelilerin olacak" dedi.

HABER MERKEZİ

Yerel seçimlere bir hafta kaldı. SOL Parti Hatay’ın Defne ilçesinde seçim hazırlıklarını bugün kentte yaptığı halk yürüyüşü ile sürdürdü.

Abdul Gani Konteyner kent önünde toplanan SOL Partililer, yürüyüşün ardından Orhanlı Köy Meydanı’nda halk buluşması gerçekleştirdi.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ve çok sayıda yurttaşın da katıldığı buluşmada kentin tüm sorunlarının halkla beraber çözüleceğinin altı çizildi.

Orhanlı Köy Meydanı’nda konuşan SOL Parti Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, “1 Nisan sabahı itibarıyla söz de yetki de karar da Defne halkının olacak” dedi.

"MEMNUNİYET REFERANDUMU YAPACAĞIZ"

“37 mahalle meclisiyle Defne'yi yöneteceğiz” diyen Mansuroğlu şöyle konuştu:

“Belediye binasından şehri yönetme devri bitti. Belediye başkanının ne kapısı ne koltuğu olacak. Defne Belediyesi bundan böyle Defnelilerin olacak. Yıllarca çala çırpa biriken Belediye borçlarını ödemeyeceğiz, tüm kaynaklar Defne'nin yeniden kuruluşuna harcanacak, tüm kaynaklar halkın olacak. Bizim işimiz yalnızca yol yapmak değildir, Belediye halkın ve Defne'nin bütün sorunları için halkla birlikte mücadele edecek. Zeytinliklerimiz de, okula aç giden çocuklarımız da belediyenin sorunudur, birlikte çözeceğiz. Halkımızın kararlarına her zaman saygı duyacağız. 2 yıl sonra memnuniyet referandumu yapacağız ve ancak halkımız güvenoyu verirse devam edeceğiz.”

SOL Partililer Orhanlı’daki halk buluşmasının ardından Dükkan Abbud bölgesinde de yürüyüşe devam etti.

Gün içerisinde sürecek buluşmalar kapsamında partiden açıklanan program ise şöyle:

*15.30 Hidro Park (yürüyüş)

*17.00 Gümüşgöze (mahalle girişi)

*17.30 Samankaya (mahalle girişi)

*18.00 Yeşilpınar ( mahalle girişi)

*18.30 Bahçeköy ( köprüden yürüyüş)

*19.00 Balıklıdere(mahalle girişi)

*19.30 Sinanlı (mahalle girişi)