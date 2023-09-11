SOL Parti'den İzmir'de 'ÇEDES' eylemi

SOL Parti İzmir İl Örgütü, yeni eğitim öğretim yılının başladığı günde, imam görevlendirilen bir okulda laik eğitim için bildiri dağıttı.

BİRGÜN EGE

SOL Parti, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) projesi kapsamında, İzmir'de imam görevlendirilen 842 okul arasında yer alan Narlıdere İlhan Onat İlkokulu önünde yeni eğitim öğretim yılının başladığı günde eylem yaparak, bildiri dağıttı.

Emniyet güçlerinin engelleme çabasına rağmen, parti üyeleri bildiri dağıtımını gerçekleştirdi.

Okulda gerçekleşecek yeni eğitim öğretim yılı açılışına İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de katılacağı öğrenildi.

SOL Parti tarafından dağıtılan bildiride, "Yaşamın her alanındaki yasak ve gerici kuşatmaya karşı laiklik için direnelim. ÇEDES adı altındaki protokollerle okullar tarikatlara ve gericiliğe teslim ediliyor. ÇEDES ve tarikat vakıflarıyla imzalanan tüm protokoller iptal edilmelidir. Milli Eğitim Bakanı eliyle başlatılan, HÜDA-PAR ve tüm şeriatçı odakların başlattığı karma eğitim tartışmaya dahi açılamaz" denildi.