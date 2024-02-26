SOL Parti Fatsa adayını tanıttı: Fatsa’nın ‘Fikri’ ile mücadelemizi sürdürüyoruz

SOL Parti, Ordu'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Fatsa adayını duyurdu. SOL Parti'nin Fatsa Belediye Başkan Adayı Rasul Şahin oldu. Şahin, "Fatsa’da 12 Eylül öncesi Fikri Sönmez ve arkadaşlarının yarattığı bir değer vardı. Geçmişten örnek aldığımız mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

HABER MERKEZİ

SOL Parti, Ordu’nun Fatsa ilçesinde aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da katıldı. SOL Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı Rasul Şahin oldu. Çok sayıda partilinin de katıldığı tanıtım toplantısının ardından SOL Partililer kentte yürüyüş düzenledi.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Alper Taş, “Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Buradayız, Belediye Başkan Adayımız Resul Şahin ve meclis üyesi adaylarımızla buradayız. Bizim bir fikrimiz var. Bizim bir ideolojimiz var! Bizim bir tarihimiz var arkadaşlar. İşte bu yüzden biz Fatsa’da Belediye Başkanlığına aday oluyoruz” dedi.

Taş, "Fatsa’da demokrasi anlayışını, ‘79’da Karadeniz’in bu şirin kentinde bütün Türkiye’ye demokrasinin ne olduğunu, ne olması gerektiğini gösteren Fatsa fikrini hatırlatmak istiyoruz. Fatsa fikrinin dayandığı demokrasi anlayışıdır, felsefesidir, düşüncesidir, siyaset anlayışıdır. O yüzden bugün Türkiye’nin bu fikre çok ama çok ihtiyacı vardır. 2018’den beri başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz, ülkemizin başı beladan kurtulmuyor. İşsizlik almış başını gidiyor, kadın cinayetleri artıyor, doğamız katlediliyor. Demokrasi alanımız daralıyor! Cumhuriyetin, cumhuriyetimizin en önemli kazanımı laiklik tasfiye ediliyor” şeklinde konuştu.

Partinin Fatsa Belediye Başkan Adayı Şahin ise şu ifadeleri kullandı: “2009’da burada ekoloji mücadelesini ilk başlatan bizleriz. Kimse ekolojiyle ilgilenmezken biz burada HES’lere karşı çıkan mücadele başlattık. HES’lere, madene, taş ocaklarına ve şimdi de deniz dolgusuna karşı mücadelemiz devam ediyor. Gerçekten önemli, hatırı sayılır adımlar attık. Hani ‘Görevden değil, gönülden’ diyorlar ya, onların gönlü yandaşlarına çıkar sağlamakta. Halka sırtlarını dönmüşler. Oysa biz, onlardan farklı bir çalışma yürüteceğiz. Fatsa’da 12 Eylül öncesi Fikri Sönmez ve arkadaşlarının yarattığı bir değer vardı. Burada 'Çamur Kampanyası', kara borsa ve tefeciliğe karşı çalışmalar ve bir yığın çok değerli faaliyetler yapıldı. Ama 12 Eylül sonrası bunların hiçbiri anlatılmadı. Geçmişten örnek aldığımız mücadeleyi sürdüreceğiz.”