SOL Parti, Gazze’deki katliama karşı sokağa çıktı: İsrail işgalcidir, katildir!

İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi vurarak büyük bir katliama imza atması dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük tepki çekti. İsrail’in Ankara’daki büyükelçiliği önünde eylem yapan SOL Parti, “İsrail işgalcidir, katildir” dedi.

İsrail’in dün akşam Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği ve 500’den fazla insanın katledildiği saldırıya bir tepki de SOL Parti’den geldi. Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği önünde eylem yaşan SOL Parti Ankara İl Örgütü, “İsrail işgalcidir, katildir” dedi.

“Emperyalizme ve siyonizme karşı Yaşasın Özgür Filistin” pankartının açıldığı eylemde SOL Partililer Filistin bayrağı ve bayrağın renklerinden oluşan dövizler taşıdı, ABD ve İsrail bayraklarını yaktı. Eylemde, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Katil İsrail, Elrom’u unutma” ve “Denizlerden Mahir’e Filitin’e bin selam” sloganları atıldı.

Eylemde konuşan SOL Parti Ankara İl Başkanı Mert Ünal, “500 kişiyi bir hastanede katledecek kadar gözleri dönmüş bu katiller halen daha çıkıp kendilerini savunabiliyorlar. İsrail’in yıllardan beri Filistin’de sürdürdüğü zulmün farkındayız, tanığıyız” dedi.

Fotoğraf: BirGün

Ardından söz alan SOL Parti Başkanlar Kurulu Önder İşleyen de konuşmasına, Gazze’deki büyük katliamı lanetleyerek başladı. İşleyen, katliamın sorumluluğunun sadece İsrail Başbakanı Netanyahu’da olmadığını belirterek, “Günlerdir İsrail’e destek olanlar, İsrail’in meşru müdafaa hakkından bahsedenler en az Netanyahu kadar bu katliamın sorumlusudur” dedi.

SOL Parti adına Önder İşleyen tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

EMPERYALİZME VE SİYONİZME KARŞI AYAĞA KALKALIM

İşgalci İsrail, Gazze’de hastane bombalayarak yaşlı, çocuk, kadın yüzlerce Filistinliyi katletti.

Bu iğrenç katliam, İsrail’in olduğu kadar günlerdir onun arkasında duran ABD’den Batı’ya tüm emperyalist güçlerin sorumluluğundadır.

Yıllardır bitmeyen katliamlar, günlerdir bir imha ve etnik temizlik savaşı olarak sürdürülüyor.

Bu acımasız savaşı alkışlayanlar, İsrail’in Filistin halkına saldırılarını meşru müdafaa hakkı olarak destekleyenler katliamların da ortaklarıdır.

Başından bu yana söyledik, bir kez daha söylüyoruz.

Haklı olan Filistin halkıdır, meşru olan da Filistin halkının direnişidir!

İsrail işgalcidir, katildir!

Fotoğraf: BirGün

Amerikan emperyalizmi, bütün Ortadoğu’daki akan kanın sorumlusu olan Amerikan emperyalizmi Filistin halkının akan kanından da sorumludur.

İşte Erdoğan’ın da Eş Başkanı olmakla övündüğü Büyük Ortadoğu Projesi, bütün haşmetiyle dünyanın huzurunda.

Dinci faşist Netanyahu’nun Filistin halkına yaşattığı bu büyük dram, Ortaçağ’dan kalmış bir dinler savaşı olarak sürdürülüyor.

ABD, İsrail saldırılarını bölgede yeni bir askeri kuşatmanın da fırsatı olarak görüyor.

Amerikan emperyalizmi Filistin halkının ve tüm bölge halklarının ortak düşmanıdır, barışın ve kardeşliğin baş düşmanıdır. Bu ortak düşmana karşı birleşmeden, Siyonist İsrail’in katliamlarına da son verilemez.

Emperyalizme karşı sessiz kalan hiç kimse asla kardeşliğin ve barışın savunucusu olamazlar.

Ülkemizde iktidarda olanlar bu iki yüzlülüğün parçasıdır. Bugün de Filistin halkı için gerçek tek bir adım atmaktan acizdirler. AKP iktidarına sesleniyoruz, kınamaktan başka bir şey yapacaksanız ve katliamlara karşı gerçek bir tavır alacaksanız İsrail’le askeri ve ekonomik tüm ilişkileri kesin, anlaşmaları iptal edin. Amerikan üslerini kapatın.

Filistin halkının mücadelesi bağımsız ve özgür bir Filistin mücadelesidir. Bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulana kadar emperyalizme ve siyonizme karşı Filistin halkının eylemleri de direnişleri de haklıdır.

Ve biz dün Denizlerin Mahirlerin yürüyüşlerindeki kadar onurla, bu mazlum ve onurlu halkın yanında olmaya devam edeceğiz.

Tüm halkımızı, insanlığa sahip çıkmak için ayağa kalkmaya Filistin halkına ses vermeye çağırıyoruz.

Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun Siyonizm!

Yaşasın Bağımsız ve Özgür Filistin!