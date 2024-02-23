SOL Parti hangi büyükşehir ve ilçelerde aday gösterecek?

SOL Parti, Kocaeli, Sakarya ve Malatya büyükşehir belediyelerinde aday göstereceğini açıkladı. Parti ayrıca Çankaya, Buca, Defne, Kemalpaşa, Fatsa ve Hozat ilçelerinde de kendi adaylarıyla seçime gireceğini duyurdu.

SOL Parti, 31 Mart yarel seçimlerinde aday göstereceği büyükşehir belediyeleri ve ilçeleri açıkladı.

Kocaeli, Sakarya ve Malatya büyükşehir belediyelerinde aday gösterecek olan SOL Parti; Çankaya, Buca, Defne, Kemalpaşa, Fatsa ve Hozat'ta da kendi adaylarıyla seçime katılacak.

SOL Parti'nin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları şöyle açıklandı:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlkay Deniz Torun Yüce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kazım Bibinoğlu

Malatya, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ali Osman İzci

İLÇE ADAYLARI

Ankara, Çankaya Belediye Başkan Adayı: İlknur Başer

İzmir, Buca Belediye Başkan Adayı: Erkal Günel

Hatay, Defne Belediye Başkan Adayı: Serbay Mansuroğlu

Artvin, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı: Harun Vayiç

Ordu, Fatsa Belediye Başkan Adayı: Rasul Şahin

Dersim, Hozat Belediye Başkan Adayı: Aydın Kaya

BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Aksaray, Gülağaç, Saratlı Belde Belediye Başkan Adayı: Cuma Kaplan



"PUSULADA SOL VAR"

Meclis üyelikleri seçimlerinde 81 ilde 732 ilçede pusulada olacaklarını belirten SOL Parti, "Oylar SOL Parti’ye, Oylar Devrimcilere!" ifadelerini kullandı.

SOL Parti'nin açıklamasında şunları kaydedildi:

"Ülkemizi karanlığa boğan şeriat ve hilafet heveslilerine karşı; aydınlık bir ülke yolunda, devrimci demokratik bir cumhuriyet mücadelesi için pusulada SOL Var!



Bir avuç haraminin soygun düzenine karşı; emekçi halkın insanca yaşam, eşitlik ve adalet mücadelesi için pusulada SOL Var!



Askeri üsleri, yağmacı şirketleriyle ülkemizi işgal eden emperyalizme karşı; tüm bağımsız Türkiye mücadelesi için pusulada SOL Var!



Belediye’nin kaynaklarını tarikata, cemaate, yandaşa, soyguncuya aktaranlara dur demek için pusulada SOL Var!



Tek kişinin değil, meclisleriyle örgütlenmiş halkın söz, yetki ve karar sahibi olacağı demokratik yerel yönetimler için pusulada SOL Var!



Kamusal mal, hizmet ve alanların sermayenin yağmasına, kamuya ait arazilerin, yapı ve hizmetlerin özelleştirilmesine ve ticarileşmesine son verilmesi için pusulada SOL Var!"